2018 PMYO giriş sınavı ön başvurusu başladı!

İNTERNET ÜZERİNDEN ÖN BAŞVURU



a) Adayların İnternet Üzerinden Ön Başvuru Tarihleri:

Adaylar, PMYO Giriş Sınavına 13-26 Ağustos 2018 tarihleri arasında www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-devlet kapısı hesapları ile başvuruda bulunacaklardır.

E-devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

E-devlet kapısı şifresi, yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

www.pa.edu.tr adresine giriş yapan adaylar iletişim bilgilerini eksiksiz doldurarak başvuru yapacaklardır.

UYARI: İnternet ortamında doldurulması gereken ilgili zorunlu hanelerin doldurulmaması, öğrenim durumu, yaş, YKS puanı, Emniyet Teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları vb. bilgilerde eksiklik, yanlışlık, tutarsızlık olması, başvuru işleminin sonuçlandırılmaması, başvurunun belirtilen tarihlerde yapılmaması ve ön başvurunun internet haricinde posta-kargo veya başka bir yöntemle yapılması, Başvuru ve Sınav Merkezlerinde yapılacak incelemeler sonucunda adayın gerekli giriş koşullarını taşımadığının tespit edilmesi durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır.

b) Başvuru Ücreti Yatırma Tarihleri:

İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından Sınav başvuru ücreti olan 100.00 TL (Yüz Türk Lirası), 13 Ağustos 2018 günü saat 09:00’dan 26 Ağustos 2018 günü saat 17:00’a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2018 Yılı PMYO Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırılacaktır.

UYARI: YALNIZCA HALKBANK ŞUBELERİNDEN, ATM’LERİNDEN VE İNTERNET BANKACILIĞINDAN BAŞVURU ÜCRETİ YATIRILABİLECEKTİR. (DİĞER BANKALARIN ATM’LERİNDEN VE ŞUBELERİNDEN BAŞVURU ÜCRETİ YATIRMA İŞLEMİ YAPILMAYACAKTIR.)

UYARI: Adaylardan ŞAHSEN başvuru esnasında “sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu” istenildiğinden ADAYLARIN SINAV ÜCRETİNİ YATIRIRKEN KENDİ ADLARINA T.C. KİMLİK NUMARASI İLE BİRLİKTE, 2018 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI (PMYO) GİRİŞ SINAVI İÇİN ücret yatırdıklarını belirterek sınav ücretini yatırmaları ve alınan dekontun şahsen başvuru ve evrak teslimi sırasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

UYARI: EMNİYET TEŞKİLATI PERSONELİNDEN ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

UYARI: 2018 yılı PMYO Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;

-Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,

-Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

-Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,

-Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,

-Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.

2018 PMYO Giriş Sınavı Ön Başvurusu

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

2018 PMYO Başvuru Kılavuzu

2018 PMYO Taban Puanı ve Alım İlanı

2018 PMYO Başvuru Evrakları Doldurma