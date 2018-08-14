2018 Özel okul teşvik başvuru şartları nedir MEB e okul

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 özel okul devlet teşviki ne zaman başlayacak sorusu merak konusu. Özel okul teşviği başvuruları şartları ve özel okul teşvik başvuruları nereden yapılacak sorusunun cevabı haberimizde.

ÖZEL OKUL TEŞVİĞİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, özel okullarda öğrenim görecek 75 bin öğrenci, ilk defa eğitim öğretim desteğinden yararlanacak. Özel okul teşviği kayıtları e okul üzerinden yapılacak. Eğitim ve öğretim desteğinden, özel okul öncesi eğitim kurumlarından eğitim alanlar da, 48-66 ay arasında olmak şartıyla en fazla bir eğitim öğretim yılı süresince yararlandırılabilecek.

ÖZEL OKUL TEŞVİKLERİNDEN KAÇ KİŞİ FAYDALANACAK?

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, özel okullarda öğrenim görecek 75 bin öğrenci, ilk defa eğitim öğretim desteğinden yararlanacak. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve temel lise türlerinde öğrenim görecek her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları ile ilk defa destek verilecek öğrenci sayıları belirlendi. Bu kapsamda, okul öncesi eğitim kurumlarındaki 6 bin öğrenciye 3 bin 290'ar lira, ilkokullardaki 15 bin öğrenciye 3 bin 960'ar lira, ortaokullar ve liselerdeki 15 biner öğrenciye 4 bin 610'ar lira ile temel liselerdeki 24 bin öğrenciye 3 bin 960'ar lira olmak üzere, toplam 75 bin öğrenciye, bu yıl ilk kez eğitim öğretim desteği verilecek. Özel okul teşviği kayıtları e okul üzerinden yapılacak. Özel okul teşviki başvurularının 6 Eyül’e kadar devam etmesi bekleniyor. Özel okul teşvik için başvur yapacak öğrenciler MEB tarafından belirlenen tarihlerde yapılacak.

DESTEK TUTARI VE ÖĞRENCİ SAYISI

- Okul Öncesi 3.060,00 TL 6.000 Öğrenci

- İlkokul 3.680,00 TL 15.000 Öğrenci

- Ortaokul 4.280,00 TL 15.000 Öğrenci

- Ortaöğretim 4.280,00 TL 15.000 Öğrenci

- Temel Lise 3.680,00 TL 24.000 Öğrenci

Destek verilecek alanlar ve tutarları

OSB dışında açılan özel mesleki ve teknik liselerinde öğrenim gören 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları, belirlenen alan veya dallara göre değişecek, 9'uncu sınıf öğrencileri için ise aynı olacak. Buna göre, Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 4 bin 950 lira, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 5 bin 920 lira, Denizcilik Alanı ile Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 6 bin 460 lira, Elektrik Elektronik Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Tarım Teknolojileri 6 bin 990 lira, Gemi Yapımı 7 bin 420 lira, Gıda Teknolojisi 6 bin 240 lira, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı 5 bin 380 lira, İnşaat Teknolojisi 5 bin 920 lira, Kimya Teknolojisi 6 bin 350 lira, Kuyumculuk Teknolojisi 4 bin 730 lira, Matbaa Teknolojisi 6 bin 890 lira, Metal Teknolojisi 6 bin 350 lira, Metalürji Teknolojisi 5 bin 380 lira, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 5 bin 600 lira, Tekstil Teknolojisi 6 bin 130 lira, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 5 bin 700 lira, Plastik Teknolojisi 6 bin 350 lira, Raylı Sistemler Teknolojisi 5 bin 380 lira, Seramik Cam Teknolojisi, Tasarım Teknolojisi 4 bin 730 lira, Uçak Bakım Alanı 5 bin 920 lira, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 7 bin 210 lira olmak üzere 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine eğitim ve öğretim desteği verilecek.

OSB'lerde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve tutarları ise şöyle:

"Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 5 bin 60 lira, Bilişim Teknolojisi 4 bin 630 lira, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 5 bin 920 lira, Elektrik Elektronik Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 7 bin 420 lira, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 6 bin 890 lira, Gıda Teknolojisi ile Tekstil Teknolojisi 6 bin 460 lira, Kimya Teknolojisi ile Metal Teknolojisi 6 bin 780 lira, Matbaa Teknolojisi 6 bin 990 lira, Metalürji Teknolojisi 5 bin 920 lira, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 6 bin 130 lira, Plastik Teknolojisi 6 bin 780 lira, Tarım Teknolojileri 7 bin 320 lira, Tasarım Teknolojisi 5 bin 380 lira, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 6 bin 30 lira, Seramik Cam Teknolojisi 5 bin 380 lira"