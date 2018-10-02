Nobel 2018 Fizik Ödülü'nü kazananlar hangi ülkeden?

2018 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan isimler belli oldu. Ödülün bu yılki sahipleri Arthur Ashkin, Gerard Mouru ve Donna Strickland oldu. Ödül ışıkla yapılan cihazlara verildi. 2018 Nobel Fizik ödüllerini kazanan Arthur Ashkin, Gerard Mouru ve Donna Strickland nereli?

2018 Nobel Fizik Ödülü ABD'li Arthur Ashkin, Fransız Gerard Mourou ve Kanadalı Donna Strickland'e verildi. Bu üç bilim insanı ödüle lazer fiziğindeki çığır açıcı çalışmalarından dolayı layık görüldü. Nobel Fizik Ödülü'nün geçen yılki sahipleri yerçekimi dalgaları üzerine yaptıkları araştırmalardan dolayı Rainer Weiss, Barry C. Barish ve Kip S. Thorne'nun olmuştu.

NOBEL FİZİK ÖDÜLÜNÜ KAZAN İSİMLER