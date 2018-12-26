"2018 Medya ve PR Ödülleri" sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Şehit Şerife Bacı Çok Programlı Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanı öğrencileri tarafından ikinci kez düzenlenen "Medya ve PR Ödülleri" sahiplerini buldu.

Lise öğrencilerinin oylarıyla 2018'de en iyi medya, halkla ilişkiler, reklam, televizyon ve sinema alanlarında kişi ve kurumların ödüllendirildiği organizasyonda, Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Özkan Bilgin, "Yılın en iyi haber fotoğrafı" ödülüne layık görüldü.

Ödülünü öğrencilerinin elinden almanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Bilgin, emek verilerek, çok güzel ve örnek bir organizasyona ev sahipliği yapıldığını ifade etti.

Bilgin, "Hedefleriniz doğrultusunda azimle çalışarak başarıya ulaşmanızın önünde hiçbir engel bulunmuyor. Törenin düzenlenmesinde emek veren herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Okulun Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alan Şefi Devir Dinçer ise Türkiye’deki meslek liseleri kapsamında bir ilk olan organizasyonun ikincisinin düzenlenmiş olmasından gurur duyduğunu belirterek, organizasyonun düzenlenmesinde emeği olan tüm öğrencilere ve törene katılan tüm misafirlere teşekkür etti.

“Televizyon”, “gazete”, “dergi”, “halkla ilişkiler”, “reklam” ve “sinema” alanlarında toplam 28 kategoride ödüle layık görülen kişi ve kurumlar şöyle:

“Yılın En İyi Televizyon Yarışma Programı” ödülü “Kim Milyoner Olmak İster?” programıyla Atilla Igılata ve Erman Karagöz

“Yılın En İyi Sabah Programı” ödülü “Günaydın Doktorum” programıyla Ceyda Düvenci

“Yılın En İyi Haber Sunucusu” ödülü Habertürk sunucusu Serap Belet Douillet

“Yılın En İyi Halkla İlişkiler Ajansı” ödülü Goodworks

“Yılın En İyi Dijital İletişim Ajansı” ödülü MPR Ajans

“Yılın En İyi İletişim Danışmanlığı Kampanyası” ödülü Aristo İletişim

“Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi” ödülü “Minik Eller Büyük Hayaller Platformu” projesiyle QNB Finansbank

“Yılın En İyi Kamu Spotu” ödülü “Dolandırıcılık Reklam Filmi” kamu spotu filmiyle Man Ajans

“Yılın En İyi Reklam Filmi” ödülü “Koton-Tam Benim Tarzım” reklam filmiyle TBWA İstanbul

“Yılın En İyi Edebiyat Dergisi” ödülü Kafkaokur

“Yılın En İyi Yerli Filmi” ödülü “Hadi Be Oğlum” filmi

“Yılın En İyi Yerli Dizi” ödülü “Avlu” dizisi

“Yılın En İyi Yapımcısı” ödülü Med Yapım’dan Fatih Aksoy

“Yılın En İyi Kadın Oyuncusu” ödülü “Kadın” dizisi oyuncusu Seray Kaya



“Yılın En İyi Erkek Oyuncusu” ödülü “Kızım” dizisi oyuncusu Buğra Gülsoy



“Yılın En İyi Yabancı Oyuncusu” ödülü Wilma Elles



“Yılın En İyi Reklam Ajansı” ödülü Rafineri Ajans

“Yılın En İyi Reklam Senaryosu” ödülü “Haribo-Çocuklaşan Büyükler” reklam filmi senaryosuyla Publicis İstanbul

“Yılın En İyi Reklam Kampanyası” ödülü “Colin’s Jeans Fest” reklam kampanyasıyla Karpat Ajans



“Yılın En İyi Şarkısı” ödülü “Elbet Bir Gün” şarkısıyla Canbay & Wolker



“Yılın En İyi İletişim Dergisi” ödülü MediaCat dergisi



"Yılın En İyi Eğitim Haberi” ödülü “Mülteci Çocuklara MEB desteği” haberiyle Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Figen Atalay

"Yılın En İyi Haber Fotoğrafı” ödülü “Şehit Tankçı Yarbay Ejdar Operasyonunda komandoların bir mağaraya düzenlediği operasyon” haber fotoğrafıyla Anadolu Ajansı foto muhabiri Özkan Bilgin