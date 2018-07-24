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MEB 2018 sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı! MEB son dakika öğretmen atama sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde öğretmenlik yapmak isteyen adaylar 14 Nisan ile 8 Mayıs 2018 tarihleri arasında mülakat sınavına alınmışlardı. MEB İKGM üzerinden sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı. MEB 2018 mülakat öğretmen sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sözleşmeli öğretmen atama tercihlerinin ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu. Peki 2018 sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman yapılacak?

24 Temmuz 2018 Salı 13:05
MEB 2018 sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı! MEB son dakika öğretmen atama sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde öğretmenlik yapmak için sözleşmeli öğretmen mülakatına giren öğretmenlerin beklediği sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı. Öğretmenlik mülakat sonuçları MEB'in internet sayfasından öğrenilebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen adaylarının merakla beklediği mülakat sonuçlarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 11-13 Temmuz’da yapılabilecek. Atama tercihleri de 17-20 Temmuz’da alınarak, 23 Temmuz’da ise atamalar gerçekleştirilecek. Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi: “Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı. Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 11-13 Temmuz arasında, atama tercihleri de 17-20 Temmuz’da alınacak. Atama sonuçları ise 24 Temmuz’da ilan edilecek.”

 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet)

 2) Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir)

 3) Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği

 4) Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi

 5) Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 13:05
  1. 2018 MEB Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman?

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