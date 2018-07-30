2018 LGS okul yerleştirme tercih sonuçları son dakika tıkla öğren!

Lise tercihleri sonuçları bugün açıklandı. İyi bir liseye girmek için lise tercihini yapan 8. sınıf öğrencileri tercih süresi boyunca okulların yüzdelik dilimleri ile kontenjanları üzerinden lise okul tercihlerini yapmıştı. Tercih sürecini atlatan öğrenciler şimdi de 2018 lise tercih sonuçlarını merak ediyor. MEB LGS tercih sonuçlarını https://eokulyd.meb.gov.tr/ üzerinden açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), tarafından 2 Temmuz'da alınmaya başlanan liselere yerleştirme tercihleri bugün saat 17:00 itibariyle tamamlanacak. Merkezi yerleştirme, sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına, tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. MEB liselere yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlarını, 30 Temmuz'da açıklanacak.

LGS TERCH SONUÇLARI BUGÜN SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

Yerleştirme yapılacak okullar ve kontenjanları http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 30 Temmuz 2018 tarihinde ilan edilecektir. Saat kaçta açıklanacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Nakil tercih başvurularının ilki 6-10 Ağustos'ta, ikincisi 13-17 Ağustos'ta, üçüncüsü 27-31 Ağustos'ta, dördüncüsü 3-6 Eylül'de yapılacak. Yatılılık başvuruları, 10-14 Eylül'de okul ve kurumlarca alınacak, Açıköğretim ortaokulu öğrencilerinin yerleştirme işlemleri, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için yerleştirme talebinde bulunmaları halinde, ikamet adresleri dikkate alınarak il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 10-14 Eylül'de yapılacak.

LİSE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim eski Bakanı İsmet Yılmaz da hem LGS tercihlerine yönelik hem de 20 bin öğretmen atamasına ilişkin son dakika önemli açıklamalarda bulunmuştu. Milli Eğitim eksi Bakanı İsmet Yılmaz LGS tercih sonuçlarının 30Temmuz'da açıklanacağını duyurmuştu. İsmet Yılmaz öğretmen atamalarına yönelik ise şunları söylemişti: (Sözleşmeli öğretmenlere mülakat) Bu yıl 584 bin + 25 bin atama yapacağız. 20 bin öğretmenimizin mülakatını tamamladık. 5 bini de tamamlayacağız. En yakın zamanda 20 bin öğretmenimizin mülakat sonuçlarını açıklayacağız.1 Eylül'de 25 bin öğretmenimizi ailemize katacağız."