LGS 2018 lise okul tercih sonuçları açıklandı mı? MEB lise yerleştirme sonuçları e okul üzerinden öğren!

İyi bir lise hayali kuran 8. sınıf öğrencileri 2 Temmuz'da başlayan tercih süreci boyunca okul tercihlerini tamamladı. Şimdi gözler lise yerleştirme tercih sonuçlarına çevrildi. Peki MEB 2018 lise okul tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacak? Lise yerleştirme tercih sonuçları nereden açıklanacak? MEB E okul üzerinden mi lise yerleştirme sonuçları açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), tarafından 2 Temmuz'da alınmaya başlanan liselere yerleştirme tercihleri 13 Temmuz itibariyle tamamlandı. Binlerce 8. sınıf öğrencisini gözü MEB'de zira MEB lise okul yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı adres MEB lise tercih sonuçlarını e okul üzerinden açıklayacak. Merkezi yerleştirme, sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına, tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. MEB liselere yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlarını, 30 Temmuz'da MEB'in internet sitesi üzerinden ve e - okul üzerinden açıklanacak.

MEB 2018 LGS SINAV VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

LGS LİSE TERCİHLERİ NASIL BELİRLENİR?

2018 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların açıklanan kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercih doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il-ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.

NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Nakil tercih başvurularının ilki 6-10 Ağustos'ta, ikincisi 13-17 Ağustos'ta, üçüncüsü 27-31 Ağustos'ta, dördüncüsü 3-6 Eylül'de yapılacak. Yatılılık başvuruları, 10-14 Eylül'de okul ve kurumlarca alınacak, Açıköğretim ortaokulu öğrencilerinin yerleştirme işlemleri, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için yerleştirme talebinde bulunmaları halinde, ikamet adresleri dikkate alınarak il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 10-14 Eylül'de yapılacak. 2018 Yılı Ortaöğretime Geçiş Tercih Ve Yerleştirme Kılavuzu için tıklayınız.