2018 lise 3. nakil başvuruları nasıl yapılır? LGS 3. nakil e-Okul ek yerleştirme 8.9.10.11. sınıf nakilleri

LGS'de 3. nakil heyecanı başladı. Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas üçüncü nakil dönemi için lise tercihleri 27 Ağustos Pazartesi günü başladı. MEB lise nakil yerleştirme takvimine göre, 3. nakil başvurularında son tarih 31 Ağustos. Yerleştirmeye esas üçüncü nakil tercih sonuçları 3 Eylül'de ilan edilecek.

MEB tarafından liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, yerleştirmeye esas üçüncü nakil dönemi tercihlerini bugünden itibaren 31 Ağustos'a kadar yapabilecek. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak. Yerleştirmeye esas üçüncü nakil tercih sonuçları 3 Eylül'de ilan edilecek. Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmede dördüncü ve son nakil dönemi tercihleri ise 3-6 Eylül'de alınacak.

MEB LİSE NAKİL TAKVİMİ

27-31 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih başvurularının alınması

3 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 3. Nakil sonuçlarının açıklanması

3-6 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

8 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 4. Nakil sonuçlarının açıklanması

MERKEZİ YERLEŞTİRME NEDİR?

Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; Ortaokul Başarı Puanına (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılır. Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezî Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacaktır.

YEREL YERLEŞTİRME NEDİR?

Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterlerine göre değerlendirilerek yapılacaktır. Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise pansiyonlu okul yerleştirmelerine yaptıkları tercihler dikkate alınmayacaktır.