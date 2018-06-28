2018 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eylül ayında 20 bin sözleşmeli öğretmen alımlarının olacağını söyleyerek sözleşmeli öğretmen alım mülakatlarının tamamlandığını söyledi. Bakan Yılmaz "20 bin öğretmenimizin mülakatını tamamladık. 5 bini de tamamlayacağız. En yakın zamanda 20 bin öğretmenimizin mülakat sonuçlarını açıklayacağız" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz hem LGS tercihlerine yönelik hem de 20 bin öğretmen atamasına ilişkin son dakika önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yılmaz LG tercih sonuçlarının 30Temmuz'da açıklanacağını duyurdu.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI EYLÜLDE YAPILACAK

Bakan Yılmaz öğretmen atamalarına yönelik ise şunları söyledi: (Sözleşmeli öğretmenlere mülakat) Bu yıl 584 bin + 25 bin atama yapacağız. 20 bin öğretmenimizin mülakatını tamamladık. 5 bini de tamamlayacağız. En yakın zamanda 20 bin öğretmenimizin mülakat sonuçlarını açıklayacağız.1 Eylül'de 25 bin öğretmenimizi ailemize katacağız."