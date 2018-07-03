0553 313 94 23

2018 LGS lise okul tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB e okul

LGS tercih sonuçlarına ilişkin son dakika bilgisini Milli Eğitim Bakanı (MEB) İsmet Yılmaz verdi. Eylül ayında 20 bin sözleşmeli öğretmen alımlarının olacağının müjdesini veren MEB Bakanı İsmet Yılmaz, LGS ercih sonuçlarının 30 Temmuz'da açıklanacağını duyurdu.

03 Temmuz 2018 Salı 18:25
2018 LGS lise okul tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB e okul

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eylül ayında 20 bin sözleşmeli öğretmen alımlarının olacağını söyleyerek sözleşmeli öğretmen alım mülakatlarının tamamlandığını söyledi. Bakan Yılmaz "20 bin öğretmenimizin mülakatını tamamladık. 5 bini de tamamlayacağız. En yakın zamanda 20 bin öğretmenimizin mülakat sonuçlarını açıklayacağız" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz hem LGS tercihlerine yönelik hem de 20 bin öğretmen atamasına ilişkin son dakika önemli açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz LGS tercih sonuçlarının 30Temmuz'da açıklanacağını duyurdu.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI EYLÜLDE YAPILACAK

Bakan Yılmaz öğretmen atamalarına yönelik ise şunları söyledi: (Sözleşmeli öğretmenlere mülakat) Bu yıl 584 bin + 25 bin atama yapacağız. 20 bin öğretmenimizin mülakatını tamamladık. 5 bini de tamamlayacağız. En yakın zamanda 20 bin öğretmenimizin mülakat sonuçlarını açıklayacağız.1 Eylül'de 25 bin öğretmenimizi ailemize katacağız."

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 18:25
  1. 2018 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB e-Okul
  2. MEB lgs tercih sonuçları ismet yılmaz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP'den "erken yerel seçim" duyurusu!
    1. MHP'den "erken yerel seçim" duyurusu!
    2. Almanya'daki sığınmacı anlaşması..
    3. İstanbul lise taban puanları 2018..
    4. Kahreden haber bu kez Kocaeli'den..
    5. İsveç İsviçre maçı sonucu ne oldu?
    6. İzmir’de jandarmadan zehir tacirlerine..
    7. Hakkari'de köpeğin telef edilmesiyle..
    8. 2018 LGS tercih sonuçları ne zaman..
    9. Münbiçliler Mehmetçiği bekliyor
    10. Beşiktaş'ta Ryan Babel depremi!
    11. Kahramanmaraş’ta orman yangını çıktı
    12. Seçimlerin ardından Sudan'dan..
    13. Türk Kızılayı’na 1 milyon 288 bin kan..
    14. 5 FETÖ şüphelisi, sahte kimliklerle..
    15. Tekirdağ’da tefeci operasyonu: 8 kişi..
    16. CHP'li Adalar Belediyesi'nden skandal!..
    17. Sivas lise taban puanları yüzdelik..
    18. Arsenal'den Mesut'a büyük onur!
    19. İçkicilere kötü haber!
    20. Yozgat'ta öğrencilerden okul önüne "3..
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    Milyonların duygularına tercüman oldu... Çok sert idam tepkisi
    Milyonların duygularına tercüman oldu... Çok sert idam tepkisi
    İnce 'şerefsiz oğlu şerefsiz' demişti... Özdil'den cevap geldi!
    İnce 'şerefsiz oğlu şerefsiz' demişti... Özdil'den cevap geldi!
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları