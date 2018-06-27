2018 LGS sonuçları açıklandı mı? | MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula

TEOG kaldırıldıktan sonra yerine getirilen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 2 Haziran 2018 Cumartesi günü gerçekleştirildi. 8’inci sınıflara yönelik gerçekleştirilen 2018 LGS sınavı için 1 milyon öğrenci ter döktü. İyi bir liseye gitmek isteyen öğrenciler 2018 LGS sınav sonuçlarını merak ediyor. Peki Liselere Giriş Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS sonuçlarını ne zaman açıklanacağını duyurdu?

Lise taban puanları 2018 İstanbul

Ankara lise taban puanları 2018 Ankara lise yüzdelik dilimleri EYP ve kontenjanları

Özel liselerin 2018 taban puanları ve kontenjanları

İyi bir lise hayali kuran yaklaşık 1 milyon 8’inci sınıf öğrencisi bu yıl kaldırılan TEOG yerine LGS yani Liselere Giriş Sınavı’na girdi. 2018 LGS sınavı 2 Haziran 2018 tarihinde 976 merkezde, 3 bin 612 binada yapıldı. İki bölüm halinde yapılan LGS sınavı ilk bölümde sözel alanda luşturulan 50 soruluk kısmı için 75 dakika, sayısal bölümden oluşan ikinci bölüm ise 40 soruyla 60 dakika sürdü. LGS sınavında ter döken yaklaşık 1 milyon 8. Sınıf öğrencisi 2018 LGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. MEB LGS sınav sonuçlarını sonuc.meb.gov.tr üzerinden açıklayacak.

MEB LGS (Liseye Geçiş Sınavı) sonuçlarının 22 Haziran’da açıklanacağını duyurmuştu. Ancak MEB sondakika yaptığı açıklamada LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihin değiştiğini açıkladı. MEB 2018 LGS sınav sonuçlarının 26 Haziran 2018 Salı günü açıklanacağını duyurmuştu. Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde (meb.gov.tr) erişime açılacak.

2018 LGS sonuçları MEB'in internet sitesinden açıklandı.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB), adrese dayalı sistemle liselere yerleştirme tercihleriyle sınavla öğrenci alacak liselere yerleştirme tercihleri ve pansiyonlu okullara tercihler, aynı anda 2 Temmuz-13 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

2017-2018 Liselerin Taban Puanları ve Kontenjan Bilgileri için Tıklayınız

DERSLERE GÖRE SORU VE KATSAYILARI

Sözel bölüm:

Türkçe: Soru sayısı: 20, Kat sayı: 4

İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük: Soru sayısı: 10, Kat sayı: 1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Soru sayısı: 10, Kat sayı: 1

Yabancı Dil: Soru sayısı: 10, Kat sayı: 1

Sayısal bölüm:

Matematik: Soru sayısı: 20, Kat sayı: 4

Fen Bilimleri: Soru sayısı: 20, Kat sayı: 4

LGS 2018 SONUÇLARINA GÖRE LİSE KAYITLARI NASIL OLACAK?

2018 Ortaöğretim kurumlarına resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitiren öğrenciler, kayıt alanı, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak yerleştirilecek. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak. Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde, Ortaokul Başarı Puanı'na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak. Merkezi sınavı ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.

TEOG 2017 Yerleştirmeye Esas Puan Değerleri (YEP, Yüzdelik Dilimler)

2018 LGS TÜRKÇE SORULARI