2018 Kurban Bayramı kaç gün çalışanlara tatil 9 gün mü? Arefe günü hangi gün arefe günü tatil mi?  İdari izin kaç gün?

Kurban bayramının mübarek gölgesi üzerimize düşmek üzere, Kurban Bayramı’nda kurban kesmek hem dini hem de toplumsal öneme sahip bir ibadettir. 2018 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili süresi ne kadar? Kurban Bayram tatili hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı kaç gün çalışanlara tatil 9 gün mü? Arefe günü tatil mi? soruları merak ediliyor

2018 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan Kurban Bayram tarihine ilişkin:

Kurban Bayram’nın 1. günü 21 Ağustos 2018 Salı

Kurban Bayram’nın 2. günü 22 Ağustos Çarşamba 2018,

Kurban Bayram’nın 3. günü 23 Ağustos Perşembe 2018,

Kurban Bayram’nın 4. günü 24 Ağustos Cuma 2018, olarak belirlendi.

Peki Diyanet’in Kurban Bayram tarihine ilişkin vatanndaşlar Bakanlar Kurulu kararının 2018 Kurban Bayram tatilinin ne kadar olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

2018 KURBAN BAYRAM TATİLİ NE KADAR?

2017 yılındaki 11 gün Kurban Bayram tatil olmuştu. 2018 yılında ise Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil yapma imkanına sahip olabilecek. Zira Kurban Bayramı'nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı'nda yine 9 günlük bir tatile denk gelmesi kuvvetle muhtemel. Tabi Kurban Bayram tatilinin ne kadar olacağına ilişkin son sözü Bakanlar Kurulu söyleyecek.

DİNİMİZDE KURBAN NEDİR?

Sözlükte “yaklaşmak, Allah’a yakınlık sağlamaya vesile olan şey” anlamına gelen kurban, dinî bir terim olarak, “ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan” demektir. Arapça’da bu şekilde kesilen hayvana udhiyye denilir. İnsanlık tarihi boyunca hemen bütün dinlerde kurban uygulaması mevcut olmakla birlikte şekil ve amaç yönüyle aralarında farklılıklar bulunur. Kur’an’da Hz. Âdem’in iki oğlunun Allah’a kurban takdim ettiklerinden söz edilir (el-Mâide 5/27); bir başka âyette de ilâhî dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret edilir (el-Hac 22/34). Ancak Yahudilik ve Hıristiyanlık’ta kurban telakkisi bir hayli değişikliğe uğramıştır. Hıristiyanlık’ta İsâ’nın çarmıha gerildiği ve bunun insanoğlunun aslî günahına karşı Baba’nın oğlu İsâ’yı feda etmesi olduğu inanışıyla kurban telakkisi özel bir anlam kazanmıştır.

KURBAN KESMENİN MEZHEPLERE GÖRE HÜKMÜ NEDİR?

Kurban kesmenin mezheplere Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre kurban kesmenin hükmü nedir? İşte kurban Bayramı’nda kurban kesmenin hükmü Allah (C.C) Müslümanları ödüllendirmek için onlara iki bayramı hediye etmiştir. Allah’ın Mü’minlere bahşettiği dini bayramların birincisi Ramazan Bayramı ikincisi ise yakında idrak edeceğimiz Kurban Bayramı’dır. İlk kurban Hz. Adem’in oğulları Habil ile Kabil’in sunduğu kurban olmuştur. Hâbil ile Kâbil, Allahü Teâlâ'ya kurban sundular. Hayvancılıkla uğraşan Habil bir koç, ziraatle uğraşan Kabil ise çürük meyveleri alıp bir dağın başına bıraktı. Allah (C.C) niyeti salih olan Habil’in kurbanını kabul etti. Diğer bir kurban ise Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’i kurban olarak adamasıdır. Allah (C.C) Hz İbrahim ve Hz İsmail’in niyetlerinin salihliğini görmüş ve mükafat olarak koşun edilmesi için hediye göndermiştir. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil’in Cenâb-ı Hakk’ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.

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