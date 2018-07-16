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2018 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? 1000 TL SSK Bağ Kur emekli ikramiyesi

21 Ağustos'ta kutlayacağımız 2018 Kurban Bayramı için bir yandan kurban fiyatları araştırılırken, diğer yandan da SSK ve Bağ Kur emeklisi olmak üzere milyonlarca emekli Kurban Bayramı'nda verilecek olan 1000 TL bayram ikramiyesi ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:15
2018 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? 1000 TL SSK Bağ Kur emekli ikramiyesi

21 Ağustos'ta kutlayacağımız 2018 Kurban Bayramı için bir yandan kurban fiyatları araştırılırken, diğer yandan da SSK ve Bağ Kur emeklisi olmak üzere milyonlarca emekli Kurban Bayramı'nda verilecek olan 1000 TL bayram ikramiyesi ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor.

Ramazan Bayramı öncesinde 1000 TL Ramazan Bayram ikramiyesine alan  başta SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler olmak üzere milyonlarca vatandaşın iki bayramı birlikte yaşamıştı. AK Parti seçim vaatleri arasında bulunan Ramazan ve Kurban Bayramlarında emekliye 1000 TL bayram ikramiyesi vaadi emeklileri sevindirmişti. Ramazan Bayramı ikramiyesini bayramdan önce alan emekliler şimdi de 21 Ağustos 2018 Salı günü idrak edeceğimiz 2018 Kurban Bayramı öncesinde Kurban Bayram ikramiyesinin hesaplara yatar mı sorusunu merak ediyor.

Yeni kabinenin açıklanmasıyla birlikte Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu.  Zehra Zümrüt Selçuk’un 2018 Kurban Bayramı ikramiyelerin ne zaman ödeneceği konusunda bir açıklama yapması beklenirken, Ramazan bayramında bir hafta öncesinde yatırılan emekli ikramiyesinin Kurban Bayramı’nın 21 Ağustos Salı gününe denk gelmekte. Dolayısıyla kurban bayram ikramiyesi 2018'in  17 Ağustos 2018’e kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.

SSK VE BAĞ KUR EMEKLİLERİ MAAŞLARI ERKEN ÖDENEBİLİR

17 Ağustos'a kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. Tam ödeme tarihi önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanlığı tarafından duyurulacak. Ayrıca SSK ve Bağ- Kur emeklilerine Ağustos'ta bayram nedeniyle maaşlarının erken ödenmesi söz konusu olabilecek.

2018 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

1. günü 21 Ağustos Salı 2018,

2. günü 22 Ağustos Çarşamba 2018,

3. günü 23 Ağustos Perşembe 2018,

4. günü 24 Ağustos Cuma 2018, olarak belirlenmiştir.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:15
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