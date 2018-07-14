2018 Kurban bayramı 1000 TL bayram ikramiyesi ödemeleri hesaba ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı’nda 1000 TL ikramiyesi ile yüzleri gülen SGK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri 2018 Kurban Bayramı’nın bir an önce gelmesi için gün saymakta. Kurban bayram ikramiyesi olan 1000 lira ne zaman verilecek? 1000 TL bayram ikramiyesi ödemeleri hesaba ne zaman yatacak? İşte detaylar...

AK Parti seçim vaatleri arasında bulunan Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında emekliye 1000 TL bayram ikramiyesi vaadi emeklileri sevindirmişti. Ramazan Bayramı ikramiyesini bayramdan önce alan emekliler şimdi de 21 Ağustos 2018 Salı günü idrak edeceğimiz 2018 Kurban Bayramı öncesinde Kurban Bayram ikramiyesinin hesaplara yatar mı sorusunu merak ediyor.

KURBAN BAYRAM İKRAMİYELERİ 20 AĞUSTOS'TA HESAPTA OLACAK

Ramazan bayramında bir hafta öncesinde yatırılan emekli ikramiyesinin Kurban Bayramı’nın 21 Ağustos Salı gününe denk gelmekte. Dolayısıyla kurban bayram ikramiyesi 2018'in 17 Ağustos ile 20 Ağustos 2018’e kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.

SSK VE BAĞ KUR EMEKLİLERİ MAAŞLARI ERKEN ÖDENEBİLİR

17 Ağustos'a kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. Tam ödeme tarihi önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanlığı tarafından duyurulacak. Ayrıca SSK ve Bağ- Kur emeklilerine Ağustos'ta bayram nedeniyle maaşlarının erken ödenmesi söz konusu olabilecek.

2018 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

1. günü 21 Ağustos Salı 2018,

2. günü 22 Ağustos Çarşamba 2018,

3. günü 23 Ağustos Perşembe 2018,

4. günü 24 Ağustos Cuma 2018, olarak belirlenmiştir.

KURBAN BAYRAM İKRAMİYESİ OLAN 1000 TL İKRAMİYEYİ KİMLER ALACAK?

SSK emeklileri, Bağ Kur emeklileri, Emekli Sandığı emeklileri, Şehit yakınları ve gaziler, Şeref aylığı alanlar

KURBAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Arefe gününün 20 Ağustos Pazartesi gününe denk gelmiş olması, arefe öncesinde cumartesi ve pazarın da tatil olduğundan hafta sonuyla birlikte bayram tatilini birleştirildiğinde Kurban Bayramının 9 gün olması bekleniyor. Tabi son sözü yeni Bakanlar Kurulu söyleyecek.