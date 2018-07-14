0553 313 94 23

2018 Kurban bayramı 1000 TL bayram ikramiyesi ödemeleri hesaba ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı’nda 1000 TL ikramiyesi ile yüzleri gülen SGK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri 2018 Kurban Bayramı’nın bir an önce gelmesi için gün saymakta. Kurban bayram ikramiyesi olan 1000 lira ne zaman verilecek? 1000 TL bayram ikramiyesi ödemeleri hesaba ne zaman yatacak? İşte detaylar...

14 Temmuz 2018 Cumartesi 14:13
2018 Kurban bayramı 1000 TL bayram ikramiyesi ödemeleri hesaba ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı’nda 1000 TL ikramiyesi ile yüzleri gülen SGK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri 2018 Kurban Bayramı’nın bir an önce gelmesi için gün saymakta. Kurban bayram ikramiyesi olan 1000 lira ne zaman verilecek? 1000 TL bayram ikramiyesi ödemeleri hesaba ne zaman yatacak? İşte detaylar...

AK Parti seçim vaatleri arasında bulunan Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında emekliye 1000 TL bayram ikramiyesi vaadi emeklileri sevindirmişti. Ramazan Bayramı ikramiyesini bayramdan önce alan emekliler şimdi de 21 Ağustos 2018 Salı günü idrak edeceğimiz 2018 Kurban Bayramı öncesinde Kurban Bayram ikramiyesinin hesaplara yatar mı sorusunu merak ediyor.

KURBAN BAYRAM İKRAMİYELERİ 20 AĞUSTOS'TA HESAPTA OLACAK

Ramazan bayramında bir hafta öncesinde yatırılan emekli ikramiyesinin Kurban Bayramı’nın 21 Ağustos Salı gününe denk gelmekte. Dolayısıyla kurban bayram ikramiyesi 2018'in 17 Ağustos ile 20 Ağustos 2018’e kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.

SSK VE BAĞ KUR EMEKLİLERİ MAAŞLARI ERKEN ÖDENEBİLİR

17 Ağustos'a kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. Tam ödeme tarihi önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanlığı tarafından duyurulacak. Ayrıca SSK ve Bağ- Kur emeklilerine Ağustos'ta bayram nedeniyle maaşlarının erken ödenmesi söz konusu olabilecek.

2018 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

1. günü 21 Ağustos Salı 2018,

2. günü 22 Ağustos Çarşamba 2018,

3. günü 23 Ağustos Perşembe 2018,

4. günü 24 Ağustos Cuma 2018, olarak belirlenmiştir.

KURBAN BAYRAM İKRAMİYESİ OLAN 1000 TL İKRAMİYEYİ KİMLER ALACAK?

SSK emeklileri, Bağ Kur emeklileri, Emekli Sandığı emeklileri, Şehit yakınları ve gaziler, Şeref aylığı alanlar

KURBAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Arefe gününün 20 Ağustos Pazartesi gününe denk gelmiş olması, arefe öncesinde cumartesi ve pazarın da tatil olduğundan hafta sonuyla birlikte bayram tatilini birleştirildiğinde Kurban Bayramının 9 gün olması bekleniyor. Tabi son sözü yeni Bakanlar Kurulu söyleyecek.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 14:13
  1. Kurban bayramı
  2. kurban bayramı ikramiyesi
  3. kurban bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek
  4. 2018 kurban bayramı
  5. kurban bayramı 2018
  6. bayram ikramiyesi
  7. 1000 lira ikramiye ne zaman verilecek
  8. Gündem
  9. son dakika
  10. kurban bayram ikramiyesi
  11. kurban bayram ikramiyesi 2018
  12. kurban bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek
  13. kurban bayram ikramiyesi ne zaman yatacak
  14. kurban bayramı ikramiyesi varmı
  15. emeklilere bayram ikramiyesi son dakika
  16. 1000 TL emeklilere Kurban Bayram ikramiyesi ayın kaçında verilecek

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Af çıkıyor mu? Bahçeli'den son dakika af çıkışı!
    1. Af çıkıyor mu? Bahçeli'den son dakika..
    2. İstanbul Valiliğinden flaş açıklama!..
    3. Kurban Bayramı öncesi genel af çıkar mı?
    4. İşte kardeş ülke Azerbaycan'dan FETÖ..
    5. Şok gerçek ortaya çıktı! Şener Şen o..
    6. Diyanet'ten 15 Temmuz'a özel vidyo
    7. Bahçeli: Af konusunda arkadaşlar yasa..
    8. "Akit'in hakkını teslim etmek lazım"
    9. STK'lardan 15 Temmuz çağrısı
    10. Alman medyası duyurdu! Erzurumspor'da..
    11. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın..
    12. Diyanet İşleri Başkanından 15 Temmuz..
    13. 15 Temmuz şehitlerini tarlada andılar
    14. Deniz kıyafetleri nasıl yıkanmalı?
    15. Terör örgütüne MİT destekli operasyon
    16. Bahçeli 'Başkan' tartışmalarına son..
    17. İsrail'den bir skandal daha! İslami..
    18. Tedavi gören eski bakan hayatını..
    19. Eleştiriyi kaldıramayan Suudi..
    20. Kırmızı bültenle aranan terörist..
    Müslümanlara hakaretler yağdırdı! 'Mezarlıklarınızı b.k götürüyor'
    Müslümanlara hakaretler yağdırdı! 'Mezarlıklarınızı b.k götürüyor'
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
    Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!