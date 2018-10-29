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2018 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ortaöğretim lise KPSS sonuçları öğrenme sayfası

Kamu kurum ve kuruluşlarında iş bulma hayali ile ÖSYM tarafından yapılan 2018 KPSS ortaöğretim sınavına giren adayların gözü kulağı KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarını açıklayacak olan ÖSYM’ye çevrildi. Peki KPSS lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM 2018 KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarına ilişkin tarih…

29 Ekim 2018 Pazartesi 19:04
2018 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ortaöğretim lise KPSS sonuçları öğrenme sayfası

Kamu kurum ve kuruluşlarında iş bulma hayali ile ÖSYM tarafından yapılan 2018 KPSS ortaöğretim sınavına giren adayların gözü kulağı KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarını açıklayacak olan ÖSYM’ye çevrildi. Peki KPSS lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM 2018 KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarına ilişkin tarih…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7 Ekim'de tamamlanan KPSS'nin ortaöğretim oturumunun sonuçları henüz açıklanmadı. Konu hakkında merak içinde olan vatandaşlar, ÖSYM'nin sınav takvimini araştırarak sonuç tarihi hakkında fikir edinmek istiyor. İşte, KPSS sonuçları hakkında merak edilen ayrıntılar...

2018 Ortaöğretim KPSS sınavının 7 Ekim Pazar günü gerçekleştirilmesinin ardından, sonuçlar 8 Kasım 2018 günü açıklanacak. 2015 KPSS Ortaöğretim Sonuçları açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 19:04
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