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2018 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından yayımlanan sınav takvimine göre KPSS lisans sınavı 22 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşiyor. KPSS lisans 2018 sınav sonuçları 31 Ağustos 2018 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

22 Temmuz 2018 Pazar 10:10
2018 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından yayımlanan sınav takvimine göre KPSS lisans sınavı 22 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşiyor. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek. Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuruları 9-17 Ekim 2018'de DHBT sınavı ise DHBT sınavı 9 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. 2018 KPSS DHBT Sonuçları 4 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak. Peki KPSS sınav soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

2018 KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN YAPILACAK? KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ...

KPSS Ortaöğretim 7 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav için başvurular 3 ve 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında alındı. 2018 KPSS ortaöğretim sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. Ayrıca, ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), Temmuz 2018'de yapılacak sonuçlar Haziran 2018'de açıklanacak. Sınav başvuruları Mart 2018'de alınacak. KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise Temmuz 2018'de yapılacak, sonuçlar Ağustos 2018'de duyurulacak. Sınav başvuruları Mart 2018'de alınacak.

KPSS lisans soru ve cevapları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklanacak. 2018 KPSS lisans soru ve cevapları https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden açıklanacak.

DHBT BAŞVURULARI VE DHBT SINAVI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İmam-Hatip Müezzin Kayyum ve Kuran kursu öğretici alım sınavlarına yani Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvurularına ilişkin son dakika bilgisine göre 2018 KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) sınavının başvuruları 9-17 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi 1 Kasım 2018 olarak belirlendi. DHBT sınavı 9 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 10:10
  1. KPSS lisans soru ve cevapları
  2. 2018 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

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