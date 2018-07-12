2018 KPSS sınav giriş yerleri belli oldu
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2018 KPSS Lisans oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina ve salonlar belli oldu.12 Temmuz 2018 Perşembe 19:16
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 22 Temmuz'da yapılacak 2018-KPSS Lisans'a girecek adayların sınav giriş belgelerini açıkladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, 22 Temmuz'da yapılacak 2018-KPSS'de girecekleri oturumlara ait yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.
Kaynak: TRT Haber