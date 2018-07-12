2018 KPSS sınav giriş yerleri belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2018 KPSS Lisans oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina ve salonlar belli oldu.

12 Temmuz 2018 Perşembe 19:16

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 22 Temmuz'da yapılacak 2018-KPSS Lisans'a girecek adayların sınav giriş belgelerini açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, 22 Temmuz'da yapılacak 2018-KPSS'de girecekleri oturumlara ait yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler. 

Kaynak: TRT Haber

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