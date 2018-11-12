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KPSS tercihleri ne zaman başlıyor? 2018/2 kpss tercih kılavuzu yayınlandı mı?

ÖSYM 2018 KPSS sınavlarını gerçekleştiriyor. KPSS lisans ve KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen adaylar, ÖSYM KPSS tercihlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki 2018/2 kpss tercih kılavuzu kılavuz yayınlandı mı? KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:35
KPSS tercihleri ne zaman başlıyor? 2018/2 kpss tercih kılavuzu yayınlandı mı?

ÖSYM 2018 KPSS sınavlarını gerçekleştiriyor. KPSS lisans ve KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen adaylar, ÖSYM KPSS tercihlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki KPSS ortaöğretim-lise tercihlerine ilişkin kılavuz yayınlandı mı? KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının 8 Kasım’da açıklanmasından sonra şimdi de 2018 KPSS önlisans sonuçları için gözler ÖSYM’ye çevrildi. ÖSYM KPSS önlisans sınav sonuçlarını 28 Kasım’da açıklayacağını duyurmuştu. KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte KPSS ortaöğretim tercih kılavuzun ÖSYM tarafından ne zaman yayınlanacağı u sıralar en çok araştırılan konular arasında yer almakta.

KPSS önlisan ve ortaöğretim tercih başvuru tarihleri

KPSS-2018/2 Devlet Personel Başkanlığı bazı kurum ve kuruluşlarına 2. yerleştirme tarihi ÖSYM'nin sınav takvimi bölümünde yayınlandı. Takvime göre tercihler, 11 Aralık 2018 tarihinde başlayıp 20 Aralık 2018 günü gece saatinde son bulacak.

ÖSYM 2019 KPSS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak?

2018 KPSS ortaöğretim tercihleri hakkında henüz net bir tarih yok. Öte yandan, KPSS ortaöğretim düzeyine sınavından puan alanları da kapsayan Kamu Personel Seçme Sınavı-2017/2 (KPSS) tercihleri geçtiğimiz yıl, 14 Kasım'dan itibaren 23 Kasım'a kadar yapılmıştı. Bu bilgiler göz önüne alındığında bu yıl yine benzer tarihlerde tercih işlemlerine yönelik bir açıklama olabileceği tahmin ediliyor. KPSS tercihlerine ilişkin önümüzdeki günlerde ÖSYM’den resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. KPSS ortaöğretim önlisans tercih sayfası için haberimizde bulunan linke https://ais.osym.gov.tr/ tıklayarak yapabilirsiniz.  

KPSS-2018/2 ortaöğretim-önlisans-lisans tercihleri şu şekilde olmuştu:

 

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 17:35
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