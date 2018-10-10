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2018 KPSS ortaöğretim sonuçları kasımın kaçında açıklanacak?

ÖSYM 2018 KPSS ortaöğretim sınavlarını 7 Ekim tarihinde yaptı. ÖSYM'nin akademik takvimine göre, 7 Ekim tarihinde gerçekleşen 2018 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav sonuçları kasım ayının kaçında açıklanacak?

10 Ekim 2018 Çarşamba 20:44
2018 KPSS ortaöğretim sonuçları kasımın kaçında açıklanacak?

ÖSYM 2018 KPSS ortaöğretim sınavlarını 7 Ekim tarihinde yaptı. ÖSYM'nin akademik takvimine göre, 7 Ekim tarihinde gerçekleşen KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav sonuçları kasım ayının kaçında açıklanacak?

ÖSYM tarafından 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınavı 7 Ekim Pazar günü tamamlandı. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2018-KPSS (genel yetenek-genel kültür) değerlendirme işlemleri ise kasım ayında sonuçlanacak.  KPSS ortaöğretim soruları ve cevap anahtarının yayımlanması ardından sonuç tarihine yönelik sorgulamalar hız kazandı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 3 milyon memur adayının girdiği 2018 KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları kasım ayında erişime açılacak.

ÖSYM'nin akademik takvimine göre, 7 Ekim tarihinde gerçekleşen KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 8 Kasım Perşembe günü erişime açılacak. Adaylar, KPSS sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 20:44
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