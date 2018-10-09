KPSS 2018 ortaöğretim sınav soru ve cevapları yayınlandı! ÖSYM KPSS ortaöğretim soruları

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyen adayların gireceği 2018 KPSS ortaöğretim sınavı 7 Ekim'de yapıldı. KPSS Ortaöğretim sınavı 10:15’de başlayacak 12:25’de sınav sona erdi. KPSS ortaöğretim sınavına giren adaylar sınav sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağını ve 2018 KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte KPSS ortaöğretim sınavına ilişkin son dakika bilgileri…

KPSS Ortaöğretm sınavına girecek adaylar için büyük gün 7 Ekim Cumartesi idi. 2018 KPSS Ortaöğretm sınavı Cumartesi günü saat 10.15'te adayların katılımıyla belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleşti. KPSS ortağretim sınavı 12:25’de sınav sona ermişti. Bir çok ilde bazı adaylar yine 15 dakika kuralına takıldı. KPSS ortaöğretim sınavına atladan adaylar şimdi de KPSS Ortaöğretim sınav soru-cevaplarının yanında KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. KPSS ortaöğretim sınav soru ve cevapları ÖSYM tarafından yayınlandı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 KPSS Ortaöğretm sınav sonuçları ÖSYM'nn akademik takvmne göre 8 Kasım Perşembe günü erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kmlk Numaraları ve şifreler le ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.