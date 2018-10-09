0553 313 94 23

KPSS 2018 ortaöğretim sınav soru ve cevapları yayınlandı! ÖSYM KPSS ortaöğretim soruları

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyen adayların gireceği 2018 KPSS ortaöğretim sınavı 7 Ekim'de yapıldı. KPSS Ortaöğretim sınavı 10:15’de başlayacak 12:25’de sınav sona erdi. KPSS ortaöğretim sınavına giren adaylar sınav sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağını ve 2018 KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte KPSS ortaöğretim sınavına ilişkin son dakika bilgileri…

09 Ekim 2018 Salı 16:50
KPSS 2018 ortaöğretim sınav soru ve cevapları yayınlandı! ÖSYM KPSS ortaöğretim soruları

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyen adayların gireceği 2018 KPSS ortaöğretim sınavı 7 Ekim'de yapıldı. KPSS Ortaöğretim sınavı 10:15’de başlayacak 12:25’de sınav sona erdi. KPSS ortaöğretim sınavına giren adaylar sınav sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağını ve 2018 KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte KPSS ortaöğretim sınavına ilişkin son dakika bilgileri…

KPSS Ortaöğretm sınavına girecek adaylar için büyük gün 7 Ekim Cumartesi idi. 2018 KPSS Ortaöğretm sınavı Cumartesi günü saat 10.15'te adayların katılımıyla belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleşti. KPSS ortağretim sınavı 12:25’de sınav sona ermişti. Bir çok ilde bazı adaylar yine 15 dakika kuralına takıldı. KPSS ortaöğretim sınavına atladan adaylar şimdi de KPSS Ortaöğretim sınav soru-cevaplarının yanında KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. KPSS ortaöğretim sınav soru ve cevapları ÖSYM tarafından yayınlandı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 KPSS Ortaöğretm sınav sonuçları ÖSYM'nn akademik takvmne göre 8 Kasım Perşembe günü erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kmlk Numaraları ve şifreler le ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 16:50
  1. 2018 KPSS Ortaöğretm sınav sonuçları ne zaman açıklanır
  2. 2018 KPSS Ortaöğretm sınav soru ve cevapları ne zaman açıklanacak
  3. 2018 KPSS Ortaöğretm sınav soruları açıklandı mı
  4. ösym 2018 kpss ortaöğretim sınavı son dakika

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bencillik kötü bir alışkanlık
    1. Bencillik kötü bir alışkanlık
    2. Kadınlar neden sıkça alışveriş yapar?
    3. ABD'de istifa depremi!
    4. Islak mendillerdeki büyük tehlike
    5. Terör örgütü PKK'nın şehir..
    6. İngilizlerden Cenk bombası!
    7. Huzursuz bağırsak sendromu tehlikeli..
    8. TUR 2018'de ilk etabın kazananı..
    9. Sivas’ın Gürün ilçesinde kar yağdı
    10. Her eşyayı yere atan bir çocuğa..
    11. Saldırı hazırlığındaki 3 terörist..
    12. İstanbul'da evde nargile içen eşine..
    13. Gebelikte gıda zehirlenmesi şüphesi..
    14. Cücelik topuk testi ile anlaşılıyor
    15. Yarın hava nasıl olacak?
    16. Fikret Orman'dan zehir zemberek..
    17. HDP Diyarbakır İl Başkanı gözaltına..
    18. İngiliz Dışişleri: Eğer Kaşıkçı haberi..
    19. Gazze'ye sevindirici haber! Tankerler..
    20. Emziğin zararlarını biliyor musunuz?
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Koç’tan zorbalık
    Koç’tan zorbalık

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2018
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?