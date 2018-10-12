0553 313 94 23

2018 KPSS önlisans Genel Yetenek-Genel Kültür konuları neler? KPSS 2018 önlisans sınav soruları

ÖSYM, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenlerin girdiği KPSS önlisans 4 Kasım 2018’de yapacak. Peki KPSS önlisans konuları neler? ÖSYM 2018 KPSS önlisans Genel Yetenek-Genel Kültür konuları hangileri? KPSS önlisans sınavına nasıl hazırlanmalıyım?

12 Ekim 2018 Cuma 10:20
2018 KPSS önlisans Genel Yetenek-Genel Kültür konuları neler? KPSS 2018 önlisans sınav soruları

ÖSYM, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenlerin girdiği KPSS önlisans 4 Kasım 2018’de yapacak. Peki KPSS önlisans konuları neler? ÖSYM 2018 KPSS önlisans Genel Yetenek-Genel Kültür konuları hangileri? KPSS önlisans sınavına nasıl hazırlanmalıyım?

ÖSYM takviminde yazan tarihe göre 2018 KPSS önlisans sınav tarihi 4 Kasım 2018 de yapılarak adaylara memur olma şansı tanınacak. KPSS önlisans sınav sonuçları isi 29 Kasım günü duyurulacak.

120 sorudan oluşacak KPSS'de soruların 60'ı genel kültür, kalan 60'ı ise genel yetenek başlığı altında adaylara yönlendirilecek.

Genel Yetenek

Türkçe

 Sözcük Bilgisi konusundan 3 soru

Dil Bilgisi konusundan 6 soru

Anlatım Bozuklukları konusundan  3 soru

Okuduğunu Anlama konusundan  15 soru

Yazım-Noktalama konusundan  2 soru

Matematik

Sayılarla İşlem Yapma konusundan  6 soru

Matematiksel İlişkilerden Yararlanma konusundan  6 soru

Problem Çözme konusundan  12 soru

Temel Geometrik Bilgilerden Yararlanma konusundan 3 soru

Tablo,Grafik Okuma ve Yorumlama konusundan 3 soru

Genel Kültür

Genel kültürden adaylara 27 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık, 6 Türkiye ve Dünya ile ilgili Genel Kültürel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konulardan toplam 60 soru sorulmaktadır.

Tarih

Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesinde Türk Devletleri konusundan 3 soru

Osmanlı Devleti konusundan 9 soru

Atatürk İlke ve İnkılapları konusundan 12 soru

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi konusundan 3 soru

Coğrafya

Türkiye’nin Fiziki Özellikleri konusundan 7 soru

Türkiye’nin Beşeri Özellikleri konusundan 3 soru

Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri konusundan 8 soru

Vatandaşlık

Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku konusundan 3 soru

Anayasa konusundan 4 soru

İdare konusundan 2 soru

Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyo-ekonomik konulardan 6 soru.

 Devlet kapısında işe girmek isteyen milyonlarca aday ÖSYM’nin yaptığı Kamu Personel Seçme Sınavına girmek zorunda. ÖSYM, 7 Ekim’de KPSS’nin bir diğer ayağı olan KPSS ortaöğretim sınavını yaptı. KPSS ortaöğretim sınavına giren adaylar KPSS ortaöğretim sınava soru ve cevapları açıklanmasıyla şimdi de KPSS ortaöğretim sınav sonuçların açıklanmasını bekliyor. KPSS’nin bir başka ayağı olan ÖSYM 2018 KPSS ön lisans sınavı için geri sayım sürüyor. Üniversitelerin yüksekokul programlarından mezun olmuş adayların gireceği KPSS 2018 ön lisans sınavı için başvuru tarihleri 28 Ağustos-12 Eylül 2018 tarihleri arasında sistem üzerinden başvurular alınmıştı. KPSS her yıl ÖSYM tarafından düzenlenerek memur olarak devlet kurumlarına atanmak isteyen adayların girmiş olduğu bir sınav olarak biliniyor. Atama şanslarını merkezi atamalar ile denemek isteyen adaylar KPSS'ye girerek şanslarını deniyor. Açıktan yapılan atamalarda bile adaylar KPSS tarafından belli bir puan alma zorunluluğu ile atamalarını gerçekleştirebiliyorlar.

 KPSS 2018 önlisans sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından belirlenen sınav takvimine göre yapılan sınavlarda ilk KPSS sınavı lisans düzeyinde ki adaylar için 22 Temmuz 2018 tarihinde yapıldı. ÖSYM KPSS sınavının ikincisi olana KPSS ortaöğretim sınavını 7 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirdi. Bu sınavın ardından Ön lisans mezunu adayların başvurularını yapmış olduğu KPSS sınavı adaylar tarafından sabırszılıkla beklenmektedir. ÖSYM tarafından hızlıca tamamlanan çalışmalar ile birlikte ön lisans için başvurular 28 Ağustos-12 Eylül arası alınarak başvuru süreci tamamlandı. KPSS önlisans sınavına girecek adayları için hazırlanan KPSS önlisans sınav giriş belgesi henüz açıklanmadı. ÖSYM takviminde yazan tarihe göre 2018 KPSS önlisans sınav tarihi 4 Kasım 2018 de yapılarak adaylara memur olma şansı tanınacak. KPSS önlisans sınav sonuçları isi 29 Kasım günü duyurulacak.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 10:20
  1. KPSs önlisans soru dağılımı
  2. 2018 kpss önlisans matematik konuları
  3. 2018 kpss önlisans konu dağılımı
  4. kpss önlisans konuları pdf
  5. kpss önlisans coğrafya konuları
  6. 2018 kpss önlisans soru dağılımı
  7. kpss önlisans vatandaşlık konuları
  8. kpss önlisans soru sayısı
  9. 2018 kpss konuları ortaöğretim

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İçişleri'nden taksiciler için genel emir talimatı
    1. İçişleri'nden taksiciler için genel..
    2. İTO’dan belge hizmetlerinde indirim
    3. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    4. Cihaza bağımlı olan kronik hastalara..
    5. İstanbul Silivri sahili sular altında..
    6. Wabco’dan 100 milyonluk yatırım
    7. 2018 KPSS önlisans Genel Yetenek-Genel..
    8. Vodafone 5 yılda 25 milyon $’lık fon..
    9. BİM Şok aktüel indirim ürünleri..
    10. DS TECHEETAH atölye açılışı ve yeni..
    11. Pegasus gençleri yarınlara uçuracak
    12. İlk günkü keyifle yola devam
    13. Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi..
    14. THY, Yeni Havalimanı’ndan ilk uçuşunu..
    15. Muharrem ayının bereketi Ümraniye’de..
    16. KPSS önlisans sınavı ne zaman?
    17. Eroğlu Holding’te indirim kampanyası..
    18. Cihaza bağımlı hastalara elektrik..
    19. Beşiktaş'tan mali tedbir! Yeni..
    20. Ülkede büyük felaket! En az 40 ölü
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    12 Ekim 2018
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama