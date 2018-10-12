2018 KPSS önlisans Genel Yetenek-Genel Kültür konuları neler? KPSS 2018 önlisans sınav soruları

ÖSYM, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenlerin girdiği KPSS önlisans 4 Kasım 2018’de yapacak. Peki KPSS önlisans konuları neler? ÖSYM 2018 KPSS önlisans Genel Yetenek-Genel Kültür konuları hangileri? KPSS önlisans sınavına nasıl hazırlanmalıyım?

ÖSYM takviminde yazan tarihe göre 2018 KPSS önlisans sınav tarihi 4 Kasım 2018 de yapılarak adaylara memur olma şansı tanınacak. KPSS önlisans sınav sonuçları isi 29 Kasım günü duyurulacak.

120 sorudan oluşacak KPSS'de soruların 60'ı genel kültür, kalan 60'ı ise genel yetenek başlığı altında adaylara yönlendirilecek.

Genel Yetenek

Türkçe

Sözcük Bilgisi konusundan 3 soru

Dil Bilgisi konusundan 6 soru

Anlatım Bozuklukları konusundan 3 soru

Okuduğunu Anlama konusundan 15 soru

Yazım-Noktalama konusundan 2 soru

Matematik

Sayılarla İşlem Yapma konusundan 6 soru

Matematiksel İlişkilerden Yararlanma konusundan 6 soru

Problem Çözme konusundan 12 soru

Temel Geometrik Bilgilerden Yararlanma konusundan 3 soru

Tablo,Grafik Okuma ve Yorumlama konusundan 3 soru

Genel Kültür

Genel kültürden adaylara 27 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık, 6 Türkiye ve Dünya ile ilgili Genel Kültürel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konulardan toplam 60 soru sorulmaktadır.

Tarih

Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesinde Türk Devletleri konusundan 3 soru

Osmanlı Devleti konusundan 9 soru

Atatürk İlke ve İnkılapları konusundan 12 soru

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi konusundan 3 soru

Coğrafya

Türkiye’nin Fiziki Özellikleri konusundan 7 soru

Türkiye’nin Beşeri Özellikleri konusundan 3 soru

Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri konusundan 8 soru

Vatandaşlık

Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku konusundan 3 soru

Anayasa konusundan 4 soru

İdare konusundan 2 soru

Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyo-ekonomik konulardan 6 soru.

Devlet kapısında işe girmek isteyen milyonlarca aday ÖSYM’nin yaptığı Kamu Personel Seçme Sınavına girmek zorunda. ÖSYM, 7 Ekim’de KPSS’nin bir diğer ayağı olan KPSS ortaöğretim sınavını yaptı. KPSS ortaöğretim sınavına giren adaylar KPSS ortaöğretim sınava soru ve cevapları açıklanmasıyla şimdi de KPSS ortaöğretim sınav sonuçların açıklanmasını bekliyor. KPSS’nin bir başka ayağı olan ÖSYM 2018 KPSS ön lisans sınavı için geri sayım sürüyor. Üniversitelerin yüksekokul programlarından mezun olmuş adayların gireceği KPSS 2018 ön lisans sınavı için başvuru tarihleri 28 Ağustos-12 Eylül 2018 tarihleri arasında sistem üzerinden başvurular alınmıştı. KPSS her yıl ÖSYM tarafından düzenlenerek memur olarak devlet kurumlarına atanmak isteyen adayların girmiş olduğu bir sınav olarak biliniyor. Atama şanslarını merkezi atamalar ile denemek isteyen adaylar KPSS'ye girerek şanslarını deniyor. Açıktan yapılan atamalarda bile adaylar KPSS tarafından belli bir puan alma zorunluluğu ile atamalarını gerçekleştirebiliyorlar.

KPSS 2018 önlisans sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından belirlenen sınav takvimine göre yapılan sınavlarda ilk KPSS sınavı lisans düzeyinde ki adaylar için 22 Temmuz 2018 tarihinde yapıldı. ÖSYM KPSS sınavının ikincisi olana KPSS ortaöğretim sınavını 7 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirdi. Bu sınavın ardından Ön lisans mezunu adayların başvurularını yapmış olduğu KPSS sınavı adaylar tarafından sabırszılıkla beklenmektedir. ÖSYM tarafından hızlıca tamamlanan çalışmalar ile birlikte ön lisans için başvurular 28 Ağustos-12 Eylül arası alınarak başvuru süreci tamamlandı. KPSS önlisans sınavına girecek adayları için hazırlanan KPSS önlisans sınav giriş belgesi henüz açıklanmadı. ÖSYM takviminde yazan tarihe göre 2018 KPSS önlisans sınav tarihi 4 Kasım 2018 de yapılarak adaylara memur olma şansı tanınacak. KPSS önlisans sınav sonuçları isi 29 Kasım günü duyurulacak.