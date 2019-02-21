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2018-KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporu yayımlandı

ÖSYM tarafından yayımlanan 2018-KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporu'na göre adayların puanları 60-69 aralığında yoğunlaştı - Genel yetenek testinde verilen doğru cevap sayısı ortalaması 19,33, genel kültür testindeki doğru cevap sayısı ortalaması ise 22,39 oldu - Genel yetenek testinde 60 sorunun tamamını sadece bir aday doğru yanıtlarken, 124 aday hiçbir soruyu doğru cevaplayamadı- Genel kültür testinde 60 sorunun tamamına doğru yanıt veren iki aday çıkarken, 1482 aday hiçbir soruyu doğru yanıtlayamadı

21 Şubat 2019 Perşembe 15:42
2018-KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporu yayımlandı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) "2018-KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporu" yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer verilen 2018-KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporu'na göre, başvuruda bulunan 801 bin 95 adaydan 749 bin 396'sı sınava girdi.

Sınavı geçerli kabul edilen 749 bin 11 adaydan, "genel yetenek ve genel kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puan alma" kriterini sağlayamayan 25 bin 279 adayın KPSSP93 puanı hesaplanmadı. Adaylardan 723 bin 732'sinin puanı hesaplandı.

Sınavda genel yetenek testinde verilen doğru cevap sayısı ortalaması 19,33 olurken genel kültür testindeki doğru cevap sayısı ortalaması 22,39 olarak kaydedildi.

2018-KPSS Ön Lisans düzeyi için 100 puan üzerinden elde edilen KPSSP93 puan dağılımları incelendiğinde, adayların aldıkları puanlar 54,77 ile 100 aralığında bulunduğu ve 60-69 puan aralıklarında yoğunlaştığı belirlendi.

Genel yetenek testindeki 60 sorunun tamamını sadece bir aday doğru yanıtlarken, 124 aday hiçbir soruyu doğru cevaplayamadı. Genel kültür testinde ise 60 sorunun tamamını doğru yapan aday sayısı iki, hiçbir soruyu doğru yanıtlayamayan aday sayısı da 1482 oldu.

- Sözel bölümde doğru cevap yüzdelerinin ortalaması daha yüksek

Test bazındaki analizlere göre sözel bölüm alt testinde yer alan 30 sorunun tamamını, 14 aday doğru yanıtlarken, 853 aday, hiçbir soruya doğru yanıt veremedi. Sayısal bölüm alt testinde ise 30 sorunun tamamını doğru cevaplayanların sayısı 43 olurken, 110 bin 789 aday, hiçbir soruya doğru yanıt veremedi.

2018-KPSS Ön Lisans genel yetenek testindeki sayısal bölümü sorularının doğru cevaplanma yüzdeleri, genel olarak sözel bölümdeki sorulara göre daha düşük düzeyde kaldı. Sözel bölüm sorularının doğru cevaplanma yüzdelerinin ortalaması yüzde 47, sayısal bölüm sorularının doğru cevaplanma yüzdelerinin ortalaması ise yüzde 18 oldu.

Genel kültür testinde yer alan soruların ortalama doğru cevaplanma yüzdeleri, tarih alt testi için yüzde 30, Türkiye coğrafyası alt testi için yüzde 48, temel yurttaşlık alt testi için yüzde 38, Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyoekonomik konular için yüzde 39 olarak belirlendi.

- Polis Akademisi ilk sırada yer aldı

En az 50 öğrencisi sınava katılan üniversitelerin puan ortalamalarına bakıldığında, Polis Akademisi 76,49 ile ilk sırayı elde etti.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi 74,52 puan ortalamasıyla ikinci, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ise 73,50 ile üçüncü sıraya yerleşti. 72,18 ortalama ile Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı ve 71,92 ortalama ile İstanbul Teknik Üniversitesi de sıralamada yer aldı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 15:42
  1. KPSS ön lisans
  2. KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporu
  3. Ölçme
  4. ÖSYM
  5. Seçme ve Yerleştirme Merkezi

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