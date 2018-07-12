2018 KPSS öğretmenlik alan bilgisi sınavı (ÖABT ÖSYM) ne zaman?

MEB bünyesinde öğretmen olmak isteyen binlerce öğretmen adayının beklediği gün geldi. Öğretmen adaylarının girecekleri 2018 KPSS öğretmenlik alan bilgisi sınavının (ÖAT) ne zaman olduğu KPSS lisans sınav giriş yerlerinin açıklanmasıyla daha merak edilmeye başlandı. Peki ÖSYM'nin KPSS sınav takvimine göre, KPSS 2018 ÖAT sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM'nin takvimine göre, KPSS lisans alan bilgisi sınavının ilki 28 Temmuz'da, ikincisi 29 Temmuz'da gerçekleşecek. Bu sınavların sonuçları da 31 Ağustos 2018'de açıklanacak. KPSS öretmenlik alan bilgisi sınavı ise 5 Ağustos'ta gerçekleşecek ve sonuçları yine 31 Ağustos'da açıklanacak.