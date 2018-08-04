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2018 KPSS ÖABT giriş belgesiyle sınava nerede gireceğim KPSS ÖABT saat kaçta

ÖSYM 2018 KPSS sınav takvimine göre, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 5 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. ÖABT sınavına girecek adaylar 2018 KPSS ÖABT sınav giriş belgelerinin nasıl alacaklarını ve ÖABT sınav giriş belgesiyle nerede KPSS sınavına gireceklerini merak ediyor. ÖABT sınav sonuçları ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:53
2018 KPSS ÖABT giriş belgesiyle sınava nerede gireceğim KPSS ÖABT saat kaçta

ÖSYM 2018 KPSS sınav takvimine göre, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 5 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. ÖABT sınavına girecek adaylar 2018 KPSS ÖABT sınav giriş belgelerinin nasıl alacaklarını ve ÖABT sınav giriş belgesiyle nerede KPSS sınavına gireceklerini merak ediyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 5 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavına girecek adaylar sınav giriş belgelerine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden kendilerine ait Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı numarası aday şifreleri ile erişim sağlayabilecekler.

Sınav Giriş Belgeleri İçin TIKLAYIN.

KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise Temmuz 2018'de yapılacak, sonuçlar 31 Ağustos 2018'de duyurulacak.

ÖSYM'DEN ÖABT SINAV DUYURUSU

KPSS ÖABT sınavı 10:00'dan sonra sınav yerlerine gelenler alınmayacak

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilemsi için sınav saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısında hazır bulunmalısınız

Sınav giriş belgesi

Geçerli kimlik belgesi

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:53
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