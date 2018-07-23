KPSS lisans genel yetenek genel kültür soru ve cevapları KPSS lise geç başvurular 2018 ne zaman? 

KPSS lise başvuruları 3 Temmuz 2018 Salı günü başlamış 19 Temmuz 2018 Perşembe son bulmuştu. KPSS lise başvuru süresi içinde ÖSYM KPSS lise sınavına başvuramayan adayların üzülmesine gerek yok çünkü KPSS lise geç başvurular ise 9 Ağustos 2018 tarihinde alınacak.

Kamu kurum kuruluşlarında memur olmak isteyen adaylar KPSS 2018 sınavına girmek zorunda. Peki KPSS lise başvuru tarihi 2018, KPSS lise soruları, KPSS lise konuları, lise KPSS bölümleri, KPSS başvuru, KPSS ortaöğretim başvuru, ortaöğretim KPSS , KPSS önlisans başvuru ne zaman? merak konusu. KPSS lise başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM sınav takvimi uyarınca başvurular KPSS lise başvuruları 3 Temmuz 2018 Salı günü başlıyor. Son başvuru günü 19 Temmuz 2018 Perşembe olarak belirtildi. KPSS lise geç başvurular ise 9 Ağustos 2018 tarihinde alınacak. Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön Lisans ise 4 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.Yüksek öğretim kurumlarının, 2 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olan memur adayları ise 2018 KPSS'ye başvuru işlemlerini 28 Ağustos 2018 tarihinde yapacaklar. Yaklaşık iki hafta sürecek başvurular 12 Eylül 2018 tarihinde sona erecek.

2018 KPSS Ortaöğretim 7 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav için başvurular 3 ve 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.