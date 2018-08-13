2018 KPSS lisans sınav sonuçları | 2018 KPSS eğitim bilimleri sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 KPSS lisans sonuçlarında son durum. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından yayımlanan sınav takvimine göre KPSS lisans sınavı genel yetenek-genel kültür ve öğretmen adayı Eğitim Bilimleri 22 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşmişti. KPSS sınavına giren adaylar KPSS lisans 2018 sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki KPSS lisans sınavı sonucu ne zaman açıklanacak? 2018 KPSS Lisans sınav sonucu açıklanma kesin tarihi.

2018 KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyenler 2018 KPSS lisans sınavına girdi. ÖSYM tarafından her yıl belirli tarihlerde yapılan KPSS Lisans sınavına giren adaylar KPSS Genel Kültür ve KPSS Genel Yetenek sınavı 22 Temmuz Pazar günü 1 milyon 234 bin kişinin katılımı ile yapıldı. 22 Temmuz’un öğleden sonrasındaki oturumunda 440 bin 324 öğretmen adayı Eğitim Bilimleri (ÖAET) sınavına katıldı. 2018 KPSS lisans sınavına giren adaylara toplam 120 soru soruldu ve KPSS sınavında toplamda 130 süre verildi. KPSS lisans sınavına giren adaylar KPSS 2018 lisans sınavın geçtiğimiz yıllara nazaran daha kolay olduğunu belirtti. KPSS 2018 lisans sınavına giren adaylar şimdi KPSS Lisans 2018 sınav sonucunun ne zaman açıklanacağını merak ediyor. O vakit biz de soruyoruz devlet kurumlarında memur olmak isteyen vatandaşların katıldığı 2018 KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM sınav takviminde yer alan KPSS Lisans sınav sonucu açıklanma kesin tarihi...

2018 KPSS LİSANS SINAVI SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi sitesinde yer alan bilgilere göre 22 Temmuz tarihinde düzenlenen 2018 KPSS lisans sınav sonucu 31 Ağustos Cuma günü yine ÖSYM resmi internet sitesinde yayınlanacak. Adaylar TC. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile Aday İşlemleri Sistemine https://ais.osym.gov.tr/giriş yaparak sonuca ulaşabilecek.