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KPSS lisans sınav giriş belgesi ile sınav yeri ve sınav salonu 2018 KPSS lisans konuları lisans KPSS soru ve cevapları

2018 KPSS lisans sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından son dakika olarak açıklanmasıyla birlikte KPSS'ye girecekler, ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav giriş belgesiyle sınava nerede gireceğim? sorusunun cevabını öğrenmek için ÖSYM'nin sitesine akın etti. Zira KPSS lisans sınav giriş belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 14:42
KPSS lisans sınav giriş belgesi ile sınav yeri ve sınav salonu 2018 KPSS lisans konuları lisans KPSS soru ve cevapları

2018 KPSS lisans sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından son dakika olarak açıklanmasıyla birlikte KPSS'ye girecekler, ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav giriş belgesiyle sınava nerede gireceğim? sorusunun cevabını öğrenmek için ÖSYM'nin sitesine akın etti. Zira KPSS lisans sınav giriş belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı.

ÖSYM 2018 KPSS lisans sınavı son dakika bilgileri ve 2018 KPSS lisans sınavı son durum. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018 KPSS lisans düzeyinde 22 Temmuz, 28 Temmuz ve 29 Temmuz günlerinde sabah ve öğleden sonra uygulanacak. ÖABT, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak 5 Ağustos'ta, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 9 Aralık'ta yapılacak. Adayların tümü, 22 Temmuz 2018'de yapılacak sabah oturumuna girmek zorunda olacak. Adaylar, sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar verecekler. 

KPSS LİSANS SINAVINA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN EVRAKLAR

 2018 KPSS sınava giriş belgesi,

Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport,

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.

KPSS LİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin KPSS sınav takvimine göre, KPSS lisans alan bilgisi sınavının ilki 28 Temmuz’da, ikincisi 29 Temmuz’da yapılacak. Bu sınavların sonuçları da 31 Ağustos 2018’de açıklanacak. KPSS öğretmenlik alan bilgisi sınavı ise 5 Ağustos’ta gerçekleşecek ve KPSS öğretmenlik alan bilgisi sınav sonuçları ise 31 Ağustos’ta açıklanacak.

Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60)             120         130 dakika

Eğitim Bilimleri                                                      80           100 dakika

İşletme                                                                  40           50 dakika

Muhasebe                                                            40           50 dakika

İstatistik                                                                40           60 dakika

Hukuk                                                                   40           50 dakika

Kamu Yönetimi                                                    40           50 dakika

İktisat                                                                   40           50 dakika

Maliye                                                                 40           50 dakika

Uluslararası İlişkiler                                            40           50 dakika

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri            40           50 dakika

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)

(Alan Bilgisi Testi (40) Alan Eğitimi Testi (10))50       75 dakika

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 14:42
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