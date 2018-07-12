0553 313 94 23

ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav giriş belgesiyle sınava nerede gireceğim?

2018 KPSS lisans sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından son dakika olarak açıklanmasıyla birlikte KPSS'ye girecekler, ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav giriş belgesiyle sınava nerede gireceğim? sorusunun cevabını öğrenmek için ÖSYM'nin sitesine akın etti. Zira KPSS lisans sınav giriş belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 19:08
ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav giriş belgesiyle sınava nerede gireceğim?

2018 KPSS lisans sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından son dakika olarak açıklanmasıyla birlikte KPSS'ye girecekler, ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav giriş belgesiyle sınava nerede gireceğim? sorusunun cevabını öğrenmek için ÖSYM'nin sitesine akın etti. Zira KPSS lisans sınav giriş belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı.

10 Mayıs'ta başlayan KPSS lisans başvuruları bugün sonlanacak. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018 KPSS lisans düzeyinde 22 Temmuz, 28 Temmuz ve 29 Temmuz günlerinde sabah ve öğleden sonra uygulanacak. ÖABT, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak 5 Ağustos'ta, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 9 Aralık'ta yapılacak. Adayların tümü, 22 Temmuz 2018'de yapılacak sabah oturumuna girmek zorunda olacak. Adaylar, sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar verecekler. 

KPSS LİSANS SINAVINA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN EVRAKLAR

 2018 KPSS sınava giriş belgesi,

Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport,

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.

KPSS LİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin KPSS sınav takvimine göre, KPSS lisans alan bilgisi sınavının ilki 28 Temmuz’da, ikincisi 29 Temmuz’da yapılacak. Bu sınavların sonuçları da 31 Ağustos 2018’de açıklanacak. KPSS öğretmenlik alan bilgisi sınavı ise 5 Ağustos’ta gerçekleşecek ve KPSS öğretmenlik alan bilgisi sınav sonuçları ise 31 Ağustos’ta açıklanacak

 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 19:08
  1. 2018 kpss sınavı ne zaman
  2. ais hatalı giriş
  3. ösym güvenlik kontrolü ile giriş
  4. ösym şifre alma
  5. ösym başvuru güncelleme nasıl yapılır
  6. e devlet ösym
  7. kpss puan öğrenme
  8. ösym e işlemler
  9. kpss yerleri ne zaman belli olacak 2018
  10. kpss 2018 sınav yerleri
  11. 2018 kpss sınav yerleri
  12. kpss yerleri
  13. kpss lise 2018 başvuru tarihi
  14. kpss sınav giriş yerleri
  15. kpss para yatırma
  16. kpss sınav giriş belgesi
  17. ösym sınav yerleri
  18. kpss giris yerleri aciklandi mi 2018
  19. kpss sınav giriş yerleri 2018
  20. kpss giriş belgesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: Hainler hak ettiği cezayı buldu
    1. AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak:..
    2. Avrupa'yı temelinden sarsan gelişme!..
    3. Sağlık Bakanlığı'ndan yerli mama..
    4. İran'da su sorunu can aldı
    5. Binali Yıldırım: Bismillah dedik,..
    6. Kastamonu’da silah ve tarihi eser..
    7. Oktar sağlık kontrolünden geçirildi
    8. Arda'nın annesinden yürek burkan..
    9. Galatasaray genç yıldızı resmen duyurdu
    10. Galatasaray bombayı patlattı!
    11. Elazığspor'da önemli gelişme! Başkan..
    12. 2018 KPSS sınav giriş yerleri belli oldu
    13. 15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi..
    14. Beşiktaş – Shaktar Donetsk hazırlık..
    15. Erdoğan Poroşenko ile görüştü
    16. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: NSU..
    17. Türkiye'deki iPhone fiyatlarına akıl..
    18. Rusya'dan flaş NATO açıklaması
    19. 2018 KPSS lisans sınav giriş belgesi..
    20. Muhammed Ömer Muhtar kimdir?
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!