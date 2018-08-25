2018 KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) sınav başvurular ne zaman Diyanet

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İmam-Hatip Müezzin Kayyum ve Kuran kursu öğretici alım sınavlarına yani Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvurularına ilişkin son dakika bilgisine göre 2018 KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) sınavının başvuruları 9-17 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak.

2018 KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav başvuruları ne zaman, Diyanet 2018 personel başvuru detayları Türkiye’nin en kalabalık kamu kurumları arasında yer alan Diyanet, her yıl farklı dallarda personeli ister sözleşmeli ister kadrolu olsun bünyesine katıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş diyanet alımlarına ilişkin son dakika yaptığı açıklamada, İŞKUR aracılığıyla sözleşmeli çalışan imamlara ilaveten 6 bin imam kadrosu için 18 bin kişiyi sınava çağıracaklarını, bu sınavlara İŞKUR üzerinden gelen sözleşmeli imamların da başvuru yapabileceğini ifade etmişti. Erbaş açıklamalarında "Bu geçici değil, sözleşmeli diyoruz ama daimi sözleşmeli. Dolayısıyla böyle bir imkanı devletimiz bize sağladı. Ben buradan şükranlarımı arz ediyorum. Hatta şunu da söyleyeyim, 2018 yılının sonuna doğru 6 bin kişi daha inşallah alacağız. Eksiğimiz kalmayacak, kadrolarımızı dolduracağız." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan 2018 KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav başvuruları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İmam-Hatip Müezzin Kayyum ve Kuran kursu öğretici alım sınavlarına yani Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) katılabilmek için adayların önce KPSS başvurusu yapmaları gerekmektedir. 9 Aralık 2018 tarihinde yapılacak 2018 KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) sınavının başvuruları 9-17 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak olup geç başvuru tarihi 1 Kasım 2018 olarak belirlendi. 2018 KPSS DHBT Sonuçları 4 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak. Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT-1) temel din bilgisi konularından oluşacak ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacak. Bu testte, "İslam İnanç Esasları, İslam İbadet Esasları, Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kur'an-ı anlama ve meal bilgisi), Siyer, İslam Ahlakı" konu başlıklarından sorular yer alacak. İkinci 20 soru (DHBT-2) adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterecek. Bu sorular, lisans düzeyinde sınava katılacaklar için ilahiyat fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için ilahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için imam hatip okulları müfredatını içeren sorulardan oluşacak. Test "Tefsir, Fıkıh, Hadis, Akaid ve Kelam, İslam Tarihi, Dinler ve Mezhepler Tarihi, Dini Hitabet" konu başlıklarından oluşacak.