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2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!

Jandarma Genel Komutanlığı son dakika personel alımı yapacağını duyurdu. Devlet Personel Başkanlığı sitesi aracılığıyla personel alım duyurusunu yapan Jandarma Genel Komutanlığı, 2 bin 375 jandarma uzman erbaş alımının gerçekleştirileceğini duyurmuştu. 2375 2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı! Uzman erbaş alım sonuçları e - devlet üzerinden öğrenilebilecek.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 08:25
2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!

Jandarma Genel Komutanlığı son dakika personel alımı yapacağını duyurdu. Devlet Personel Başkanlığı sitesi aracılığıyla personel alım duyurusunu yapan Jandarma Genel Komutanlığı, 2 bin 375 jandarma uzman erbaş alımının gerçekleştirileceğini duyurmuştu. 2375 2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı! Uzman erbaş alım sonuçları e - devlet üzerinden öğrenilebilecek.

E-DEVLET JANDARMA VE UZMAN ERBAŞ ALIMI SONUCU TIKLA ÖĞREN!

UZMAN ERBAŞ ALIM SÜRECİ NASIL OLMUŞTU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) profesyonel askerliğe geçişin önceden başlatıldığını anınmsatarak, Profesyonel askerlik zaten var. Bizim uzman çavuş ve erbaş alımlarımız devam ediyor. Jandarma, 2020’den itibaren er alımı yapmayacak. TSK için er alımına devam ediyoruz, edeceğiz” dedi.

Jandarma Genel Komutanlığı, Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı personel alımının yapılacığını sondakika olarak duyurdu. Jandarma Genel Komutanlığına bin 997'si Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS), 333'ü Lojistik, 15'i bot serdümeni ve 30'u dalış amiri branşlarında olmak üzere toplam 2 bin 375 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) alımı gerçekleştirecek. 2 bin 375 jandarma uzman erbaş alımlarının ön başvuruları, www.jandarma.gov.tr internet adresinden 13- 30 Temmuz 2018  tarihleri arasında tarihleri arasında ön başvuru formu doldurularak yapılacak.

Jandarma uzman erbaş başvuru formu

 

UZMAN ERBAŞ ADAYLARI İÇİN FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ (FYT) PUANLARI

UZMAN ERBAŞ BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAMI-ERKEK

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 08:25
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YORUM YAZ

  • halilibrahim.yılmazhalilibrahim.yılmaz17 gün önce
    Bende.Aranıza katılamayan yakında
  • ferhatferhat7 gün önce
    severek ve isteyerek tsk ya katılmak ve calışmak istiyorum
  • şahinşahin18 gün önce
    10 eylül askerliee gidiyom jandarma uzman cavuş ilmak istiyom
  • uzman çavuş uzman çavuş 22 gün önce
    iyi akşamlar arkadaşlar ben jandarma çavuş olmak istiyorum biraz anlayın artık yeteki vatanı ğörevi yapim ben jandarma uzman çavuş izzet yağmurmersin akdeniz şevket sümer mah sokak no ikibeşbin dokuz yetmiş
  • Çetin fırat Çetin fırat 3 gün önce
    Ben çetin fırat 26 yaşındayımHakkari de köy kurucusu olarak görev yapmaktayımuzman çavuş olmak istiyorum ger buyuk lerimizden gerekeni arz ederim
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