0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

"2018 Genç Bilim İnsanı Ödülleri" verildi

24 Nisan 2019 Çarşamba 23:15
"2018 Genç Bilim İnsanı Ödülleri" verildi

İSTANBUL (AA) - Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen 2018 Genç Bilim İnsanı Ödülleri sahiplerini buldu.

Pera Müzesi Oditoryumu'nda yapılan törende konuşan Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir, genç bilim insanlarına teşekkür etmek için yedi yıldır ödül törenini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu yıl da birbirinden değerli üniversite rektörlerinin ev sahipliğini yaptığı ödül töreninde bilim insanlarına teşekkür etme fırsatı bulduklarını dile getiren Demir, "Genç meslektaşlarımın başarılarını yürekten kutluyorum." dedi.

İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı ve Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Gökhan Malkoç ise 2004'te derneği kurarken bilimin toplumun odağında olduğu bir dünya hayal ettiklerini vurgulayarak, bilimin toplumları, ülkeleri ve bireyleri birleştiren nadir alanlardan biri olarak görüldüğünü anlattı.

Malkoç, dernek olarak yürüttükleri 5 ana faaliyetleri bulunduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu ana faaliyetlerin tamamında bilimsel çalışmaların artması için gönüllülerimiz ve destekçilerimizle birlikte çalışıyoruz. Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor Projemiz ile 14 farklı şehirde 40 farklı fuar düzenledik. Bugüne kadar 6 bin 786 çocuğa eriştik. İkinci faaliyetimiz olan Bilim Kahramanları Buluşuyor ile 76 ilde 9-16 arası, 22 bin 606 çocuk ve gence eriştik. Bu yıl 5. kez düzenleyeceğimiz Dünya Robot Olimpiyatı'na 304 genç başvurdu. Etkinliği cumartesi günü İzmir'de gerçekleştireceğiz. Merak Makinesi Projesi ile devlet okullarında okuyan 4 ve 5. sınıf öğrenciler, havacılık ile ilgili mühendislik projelerini hayata geçiriyor. Bu gece de Genç Bilim İnsanlarına ödüllerini vereceğiz. Bu yıl 7'ncisini düzenliyoruz. Bu yıl, 20 bin akademisyene çağrıda bulunduk, 39 farklı başvuru aldık. Başvuran bilim insanlarına teşekkür ediyoruz. Programımıza bu yıl Atatürk, Kocaeli ve Yeditepe üniversiteleri ev sahipliği yaptı. Bugün 6 kişiye ödül veriyoruz. Bu ödülü bilime katkı, bilimin yayılmasına katkı ve toplum yaranına kullanılmasına katkı olmak üzere 3 alanda veriyoruz. Ödül alan genç bilim insanlarımıza yarattıkları değer için çok teşekkür ediyoruz. Onlar gibi emek harcayan bilim insanları sayesinde bilimin, toplumun odak noktası haline gelmesini sağlayacağız. Bilim evrensel olarak birleşeceğimiz en temel konudur. Bütün umudumuz bilimde."

Gecede, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, Berlin Teknik Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ve Elektrik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Begüm Demir, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Erdem Cüce, Abdullah Gül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evren Mutlugün, İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Lütfi Yola, Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Kaya ödül aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 23:15
  1. 2018 Genç Bilim İnsanı Ödülleri
  2. Bilim Kahramanları Derneği
  3. Gökhan Malkoç
  4. Sıddıka Semahat Demir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "10 milyar avroluk ticaret hacmine sahibiz"
    1. "10 milyar avroluk ticaret hacmine..
    2. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya’dan..
    3. PKK yandaşlarından Londra'da TRT World..
    4. İran'dan ABD'ye teklif
    5. Trump'tan "azil" açıklaması
    6. "(Gözü dönmüş) tanımı polisiye bir..
    7. "2018 Genç Bilim İnsanı Ödülleri"..
    8. DSÖ'den ebeveynlere ekran uyarısı
    9. Maçın ardından
    10. Pota derbisi Fenerbahçe’nin
    11. 5 farklı ezan makamıyla turistleri..
    12. Tutuklu eski devlet başkanının..
    13. Zelenskiy, Rusya’ya karşı..
    14. Adana'da kaçak ilaç operasyonu
    15. Aksaray’da tüfekli kavga: 1 yaralı
    16. Senegal'de 20. Uluslararası Tarım ve..
    17. “Nargile baronları” tutuklandı
    18. Atletico, Barcelona'nın şampiyonluğunu..
    19. Milli Ampute Futbol Takımı, hakim ve..
    20. 2. Uluslararası Geleneksel ve..
    21. Son şampiyon Akhisarspor, kupada yine..
    22. Jülide Sarıeroğlu isyan etti: İçim..
    23. Bursa’da falçatalı kavga: 1 yaralı
    24. Zonguldak’ta pat pat devrildi: 2 yaralı
    25. Celal Kılıçdaroğlu'ndan 'Kemal..
    26. UMH Hafter'in suçlarını belgelemek..
    27. Selanik'teki sözde soykırım..
    28. "Mavi Kuş" oyunu seyirciyle buluştu
    29. Yetiştirme yurdunda büyüyen çiftin..
    30. Sağlık Bakanlığından "aşı" videosu
    Şiddetli İslam düşmanlığı, iğrenç küfürler, halkı aşağılama!.. İşte İstanbul'un teslim edildiği kadın
    Şiddetli İslam düşmanlığı, iğrenç küfürler, halkı aşağılama!.. İşte İstanbul'un teslim edildiği kadın
    M. Kemal'in mektubu ortaya çıktı! "Çabamız Halifeyi kurtarıp bütün İslam dünyasına hakim olmaktır"
    M. Kemal'in mektubu ortaya çıktı! "Çabamız Halifeyi kurtarıp bütün İslam dünyasına hakim olmaktır"
    Rüstem Batum’dan ahlaksız paylaşım!
    Rüstem Batum’dan ahlaksız paylaşım!
    İmamoğlu’na şok! Başkan vekillikleri AK Parti'de
    İmamoğlu’na şok! Başkan vekillikleri AK Parti'de
    MHP’den bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yeni seçime hazırlanıyor
    MHP’den bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yeni seçime hazırlanıyor

    Günün Karikatürü

    25 Nisan 2019
    Ömer Dinçer, Davutoğlu'nun partisinde yer alacak mı? Açıklama geldi!
    Ömer Dinçer, Davutoğlu'nun partisinde yer alacak mı? Açıklama geldi!
    İmamoğlu hakkında şok iddia: Özel şoförü yabancı bir şahsa flash bellek verdi
    İmamoğlu hakkında şok iddia: Özel şoförü yabancı bir şahsa flash bellek verdi