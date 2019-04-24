"2018 Genç Bilim İnsanı Ödülleri" verildi

İSTANBUL (AA) - Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen 2018 Genç Bilim İnsanı Ödülleri sahiplerini buldu.

Pera Müzesi Oditoryumu'nda yapılan törende konuşan Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir, genç bilim insanlarına teşekkür etmek için yedi yıldır ödül törenini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu yıl da birbirinden değerli üniversite rektörlerinin ev sahipliğini yaptığı ödül töreninde bilim insanlarına teşekkür etme fırsatı bulduklarını dile getiren Demir, "Genç meslektaşlarımın başarılarını yürekten kutluyorum." dedi.

İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı ve Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Gökhan Malkoç ise 2004'te derneği kurarken bilimin toplumun odağında olduğu bir dünya hayal ettiklerini vurgulayarak, bilimin toplumları, ülkeleri ve bireyleri birleştiren nadir alanlardan biri olarak görüldüğünü anlattı.

Malkoç, dernek olarak yürüttükleri 5 ana faaliyetleri bulunduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu ana faaliyetlerin tamamında bilimsel çalışmaların artması için gönüllülerimiz ve destekçilerimizle birlikte çalışıyoruz. Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor Projemiz ile 14 farklı şehirde 40 farklı fuar düzenledik. Bugüne kadar 6 bin 786 çocuğa eriştik. İkinci faaliyetimiz olan Bilim Kahramanları Buluşuyor ile 76 ilde 9-16 arası, 22 bin 606 çocuk ve gence eriştik. Bu yıl 5. kez düzenleyeceğimiz Dünya Robot Olimpiyatı'na 304 genç başvurdu. Etkinliği cumartesi günü İzmir'de gerçekleştireceğiz. Merak Makinesi Projesi ile devlet okullarında okuyan 4 ve 5. sınıf öğrenciler, havacılık ile ilgili mühendislik projelerini hayata geçiriyor. Bu gece de Genç Bilim İnsanlarına ödüllerini vereceğiz. Bu yıl 7'ncisini düzenliyoruz. Bu yıl, 20 bin akademisyene çağrıda bulunduk, 39 farklı başvuru aldık. Başvuran bilim insanlarına teşekkür ediyoruz. Programımıza bu yıl Atatürk, Kocaeli ve Yeditepe üniversiteleri ev sahipliği yaptı. Bugün 6 kişiye ödül veriyoruz. Bu ödülü bilime katkı, bilimin yayılmasına katkı ve toplum yaranına kullanılmasına katkı olmak üzere 3 alanda veriyoruz. Ödül alan genç bilim insanlarımıza yarattıkları değer için çok teşekkür ediyoruz. Onlar gibi emek harcayan bilim insanları sayesinde bilimin, toplumun odak noktası haline gelmesini sağlayacağız. Bilim evrensel olarak birleşeceğimiz en temel konudur. Bütün umudumuz bilimde."

Gecede, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, Berlin Teknik Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ve Elektrik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Begüm Demir, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Erdem Cüce, Abdullah Gül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evren Mutlugün, İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Lütfi Yola, Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Kaya ödül aldı.