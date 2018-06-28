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2018 gardiyan alım sonuçları cte.gov.tr de sorgula!

Adalet Bakanlığı'na bağlı CTE'de çalıştırmak üzere CTE infaz koruma memuru gardiyan başvuruları 11 Haziran'da yapılmıştı. 2018 gardiyan alım sonuçlarını cte.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

28 Haziran 2018 Perşembe 13:08
2018 gardiyan alım sonuçları cte.gov.tr de sorgula!

Adalet Bakanlığı'na bağlı CTE'de çalıştırmak üzere CTE infaz koruma memuru gardiyan başvuruları 11 Haziran'da yapılmıştı. 2018 gardiyan alım sonuçlarını cte.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 7 bin gardiyan yani infaz koruma memuru alımı sonuçları için heyecan devam ediyor. Zira İnfaz koruma memuru (İKM) alımı sonuçları, CTE çatısı altında görev almak isteyen İKM adaylarının bu günlerde merak ettiği konu oldu. Adalet Bakanlığı CTE için yaklaşık 15 bin kişilik personelin alınacağını CTE alımlarında İnfaz koruma memuru için 7 bin kişilik personel alımının yapacağını duyurmuştu. Gardiyan alımlarına ilişkin başvurular 21 Mayıs’ta başlamış 11 Haziran’da bitmişti. Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada CTE personel alım sonuçlarının 27 Haziran’da açıklanacağını duyurmuştu. CTE personel alım sonuçlarını cte.adalet.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek.

İzmir CTE Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Sonuçları (Bazı isimler)


Bolu CTE Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Sonuçları (Bazı isimler)


Afyonkarahisar CTE Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Sonuçları (Bazı isimler)

YUNUS AKHAN         ALİ

GÖKHAN GÖKNECATİ

EMRE KÖZKAYA       ASIM

EMRE ÜNLÜ   MUSTAFA

RAMAZAN YAVUZ     MEHMET

"BURAK MEHMET

 ÖZDEMİR"     ÖZCAN

"AHMET AYDENİZ

 ÇETİNKAYA"  OSMAN

MESUT KORKMAZ     ALİ

ADI SOYADI    BABA ADI

SALİH TOPALTAHSİN

MERTKAN ALYÖRÜKKADİR

TUNAHAN İŞLEK       OSMAN

EKREM ÇEVİKAHMET

BURHAN AKTAŞ       MUSTAFA

CEM ONUR ERGÜN   YUNUS

AYTAÇ ÖZKARA       AHMET

EMRE GADİŞ   AVNİ

"ŞAHİN ALPEREN

 BADUR"        HASAN

HAMDİ BAŞ    SAADETTİN

OSMAN SAPMAZ       DOĞAN

MEHMET AKBALIK    İLBEYİ

ŞEVKİ ALTINTAŞ       HÜSEYİN

ÖMER ALPER ÇAPA   RUHİ

HALİL ŞENER  MUHAMMET

ORUÇ KOÇYİĞİT       RAMAZAN

AHMET KUZGUN      EROL

"BEYTULLAH

 SALMAN"      KAMİL

ADI SOYADI    BABA ADI

"MUHAMMED

 KARAGÖZ"    İZZET

MEHMET ADAR         BEYTUL

MUHAMMED YÜKSELİSMAİL

ŞAKİR ÇEKİŞ   MURAT

MELİH YILDIZYÜKSEL

ADİL ARIKAN  BAYAR

NAİM KAYA    İBRAHİM

RAMAZAN TİLKİL      CEMAL

"RAMAZAN

 DİNÇBİLEK"   ALİ

"MEHMET DOĞAN

 ŞAHİN"         RAFET

MESUT KABA  VELİ

ŞABAN ÖZÇELİK       "SERKAN

 MURAT"

ENES SARIKAYA        NAFİZ

İSMAİL BAŞARBARIŞ

SEYFİ ŞAHİN   HALİL

FURKAN KARAKİRAZMUSTAFA

SADIK ŞAHİN  BEKİR

HALİL ÇAM    HÜSEYİN

ADI SOYADI    BABA ADI

GÖKHAN YALÇIN      AHMET

"ABDULLAH

 CEYLANİ TOTA"      BEYTULLAH

MERT MAKİNELİ       HAMDİ

EYÜP BAYRAM         YAVUZ

İSMAİL YAŞARALİ

MEHMET DAŞHAN     YÜKSEL

"HÜSEYİN ERDEM

 YILDIRIM"     AHMET

MERT KANSUNİHAT

BAYRAM KUMRAL     ÖZGÜR

"ABDULLAH

 SİVRİKAYA"   ÖMER

CEMAL GÜRAĞAÇ     DURSUN

YUNUS AFŞAR          AHMET

MAHMUT EYİBİLİR    HÜSEYİN

AHMET GÜMÜŞ        SAİT

ALİ GÜNGÖR  ABBAS

KENAN GÜNEŞ         ŞAHABETTİN

MEHMET ALTUNTAŞ  İSMAİL

MUHAMMED TULUK  ŞEMSETTİN

ADI SOYADI    BABA ADI

MUSTAFA GÜNDÜZ   OSMAN NURİ

FATİH KILIÇKAYA     MEVLÜT

"ÖMER NAZMİ

 ARIKAN"       "FATİH

 MEHMET"

TAHİR ÖZTÜRK        HÜSEYİN

ABDULLAH GÜLER    İDRİS

ALİ ERGİNBAŞMEHMET

MUSTAFA YAPICI      BÜLENT

AHMET KARAKOYUN"YUSUF

 İZZETTİN"

EMRE BOZ     EREN

KADİR BARLAK         ŞABAN

BAHADIR KAYA        MURAT YAŞAR

MUSA KÖSE    AHMET

MURAT SEZEN         ALİ

ALİHAN ŞAHAN        SELİM

ENVER KUMUZ         HALİL

SONER EKİCİ  MEHMET

"BEYTULLAH

 BALANDI"     ABDİL

AHMET ERDEM         MESUT

ADI SOYADI    BABA ADI

ALİ İHSAN ÖZDEMİR  NİYAZİ

"ŞEVKET BURAK

 YILDIZ"        İLHAN

"BEYTULLAH

 ÖZDEMİR"     MUSTAFA

ÖZER İLYAS ÖZBEK   İLHAMİ

EMRE ATA     EKREM

BERAT SÖZENYASİN

ŞAHİN YARARMEHMET

ORHAN UĞURİBRAHİM

EVREN UÇMAİSMET

AHMET TEKİNZEYNEL

YILMAZ KAVİ  MEHMET

İSMAİL ARSLAN        İSMAİL

SÜLEYMAN ÖZDEMİRAHMET

ALPEREN ÖZFİDAN    YASİN

MURAT DEMİR         KAMİL

KASIM GENÇ  AZİZ

BALI SARI      KADİR

ENES SELİM AYTEN   OSMAN

ADI SOYADI    BABA ADI

AHMET US     CEM

YASİN DEMİREL        AHMET

CEMAL YILDIRIM       HÜSEYİN

"MUHAMMED ENES

 ERDOĞAN"    YAKUP

KAMİL ÖZKANENVER

GÖKHAN YILDIRIM    ASIM

TAHA YASİR GÜLER  MEHMET

SERHAN DEMİRHAN   ABDULLAH

HASAN AY     HÜSEYİN

ONUR ÇETİN  YAŞAR

"HALİL İBRAHİM

 ARAS"TARIK

KADİR KAHVEMEVLÜT

"ABDÜLKADİR ENES

 HOPA"         RAMAZAN

MEVLÜT YAZICI        RAMAZAN

BURAK KESKİN         RUHİ

"VELİ BURAK

 ÖZBAKIR"     ALAATTİN

HİDAYET KAÇAR       HÜSEYİN

HÜSEYİN YADİĞAR    İBRAHİM

ADI SOYADI    BABA ADI

"HALİL BATUHAN

 ÜLGER"        MUSTAFA

GÖKHAN ALTINSOY  ÖZER

"MUSTAFA YASİN

 TOKATLI"     "SERACETTİN

 ŞEREF"

ALİ MARDİN   YÜCEL

FATİH KIRTAŞALİ

HAKKI ERDEMNECDET

DAVUT ÇALIŞKAN     HALİL

"ÖMER FARUK

 KOŞMAZ"      CELALETDİN

MEHMET ALİ ACAR   İSMAİL

HARUN AYDOĞMUŞ   HASAN

ÖMER DOĞANTUĞRUL

"MEHMET EMRE

 BİRİNCİTOKA"         HASAN

ENGİN KARADUMAN  BİNALİ

ÖMER TOKMAKCI      ALİ

ÖMER KALAYCI        VEYSEL

MEHMET IŞIK  RAMAZAN

YASİN ŞENOCAK       MEHMET EMİN

MURAT KAHRAMAN  HÜDAİ

ADI SOYADI    BABA ADI

ENES AKA      ZEKERİYE

YUSUF ORUÇATALAY

ERAY KOÇ     SELAMİ

YAŞAR ÇAKIRDOĞAN

"SEMİH SÜLEYMAN

 SARIKAYA"    AHMET

MURAT İZMİRLİ        İSMAİL

KENAN CANKURT     FİKRET

SAMET GÜLAY         BAYRAM ALİ

UMUT ORDU  SAİT

NAFİZ ÇANKAYA       HÜSEYİN

DENİZ AYGÜNDÜZ    HİLMİ

YASİN KURBAN        YUSUF

SÜLEYMAN ERSÖZ    ADEM

"OSMAN İLKAN

 DÜNDAR"      SEFER

"BATTAL GAZİ

 ÇALIŞIR"       CEYHAN

YASİN KOÇ    RESUL

"ONUR FÜRKAN

 ÖZGEN"        HÜSEYİN

"HULUSİ ATİLLA

 ARIKAN"       MUSTAFA

ADI SOYADI    BABA ADI

HUZUR ALİ ÇETİN     YAŞAR

EYÜP ALTEN  HÜSEYİN

"BÜNYAMİN

 DEMİRBAŞ"    NURETTİN

AHMET SOYTÜRK     CEMAL

ALİ ÖZAŞIK    AKİF

BERKAY ESENDEMİR  YÜCEL

AHMET SOYUÇOK     MUSLU

YASİN CANKARA       YUSUF

ÖZGÜR İNCE  MUSTAFA

"YASİN CEYHAN

 YÜKSEL"       ERGÜN

"MUHAMMED SAİD

 ULUDAĞ"      ABDULLAH

"MUHAMMET CAN

 ATMACA"      CEYLAN

ŞEFİK GÜLCAN         NEDİM

SÜLEYMAN AKGÜL    ŞÜKRÜ

AYHAN TOPAL         RAMAZAN

"MUSTAFA

 ÇETİNKAYA"  ALİ

KADİR YILMAZ         CEYLAN

RAMAZAN ACAR       İLYAS

ADI SOYADI    BABA ADI

MURAT GÜMÜŞ        FEYZULLAH

HASAN ŞİMŞEK         BEYTULLAH

HAKKI İNCİ    HACI ABDİL

ERCAN AYDINŞABAN

FATİH TOPRAK        YILMAZ

MEHMET ALTUNTAŞ  MUSTAFA

MUHİTTİN EVREN     RAMAZAN

EMRE HEYBEL          MUSTAFA

VEYSEL BAYRAM      MEHMET

"MUHAMMED FATİH

 ÖNAL"         METİN

"ABDÜSSAMED

 EMİRDAĞ"     MEHMET

İBRAHİM SÖĞÜT       SÜLEYMAN

EMRE GÜÇLÜYALÇIN

TUĞRUL DÜĞÜNCÜ  HALİL

SELİM KIZILAY         CELALETTİN

MEHMET ÖZKAN       İSMAİL

MUHAMMED DOĞAN  YUNUS

AYDIN DEMİRHASAN

ADI SOYADI    BABA ADI

HASAN KARAKOYUN"YUSUF

 İZZETTİN"

İBRAHİM SÜMER       MUZAFFER

"BEYTULLAH

 ÖZDEMİR"     KADİR

DURMUŞ BÜRAN       MEHMET

"MUSTAFA OĞUZ

 GÖKÇEK"      ALİ OSMAN

İSMAİL ÖZTÜRK        HÜSEYİN

MUSTAFA YAŞAR      MEHMET

OSMAN AYDEMİR      MEHMET

FARUK BAŞTÜRK      HAYRETTİN

OSMAN SAĞLAM       HALİL

ABDULLAH BAŞER    MEHMET ZEKİ

MUSTAFA DEMİRCİ    SITKI

ÖMER ÖNDÜLŞEVKET

MEHMET ÇAYLAK     UĞUR

HİLMİ YILDIZ  RAMAZAN

"İSMAİL HAKKI

 KELEKÇİ"      BEDRİ

FURKAN GÖKÇE       MUHSİN

ÇAĞLAR ERTÜRK      ALİ OSMAN

ADI SOYADI    BABA ADI

ALİ KURUL    İSMET

RESUL ÖZTÜRK        AHMET

İSA GENÇER   VELİ

FATİH KAPLAN         NAZMİ

"SÜLEYMAN

 ALPEREN DERELİ"    İSA

ALİ OSMAN CEYLAN  LOKMAN

İSMAİL TURAN         CEMİL

RAMAZAN KARAMANDOĞAN

İLYAS BOZDAĞ         ŞÜKRÜ

KEMAL ÖZCAN         MEHMET

İBRAHİM AVDAN       AHMET

YAHYA ALTINOVA    NADİR

ABDULLAH AKGÜN   OSMAN

ORHAN SEVİMYUSUF

HÜSEYİN ERDOĞAN   RAMAZAN

KADİR SÖZENYASİN

YUNUS KARATOPCU  HASAN

 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 13:08
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