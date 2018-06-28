2018 gardiyan alım sonuçları cte.gov.tr de sorgula!
Adalet Bakanlığı'na bağlı CTE'de çalıştırmak üzere CTE infaz koruma memuru gardiyan başvuruları 11 Haziran'da yapılmıştı. 2018 gardiyan alım sonuçlarını cte.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.28 Haziran 2018 Perşembe 13:08
Adalet Bakanlığı'na bağlı CTE'de çalıştırmak üzere CTE infaz koruma memuru gardiyan başvuruları 11 Haziran'da yapılmıştı. 2018 gardiyan alım sonuçlarını cte.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 7 bin gardiyan yani infaz koruma memuru alımı sonuçları için heyecan devam ediyor. Zira İnfaz koruma memuru (İKM) alımı sonuçları, CTE çatısı altında görev almak isteyen İKM adaylarının bu günlerde merak ettiği konu oldu. Adalet Bakanlığı CTE için yaklaşık 15 bin kişilik personelin alınacağını CTE alımlarında İnfaz koruma memuru için 7 bin kişilik personel alımının yapacağını duyurmuştu. Gardiyan alımlarına ilişkin başvurular 21 Mayıs’ta başlamış 11 Haziran’da bitmişti. Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada CTE personel alım sonuçlarının 27 Haziran’da açıklanacağını duyurmuştu. CTE personel alım sonuçlarını cte.adalet.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek.
İzmir CTE Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Sonuçları (Bazı isimler)
Bolu CTE Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Sonuçları (Bazı isimler)
Afyonkarahisar CTE Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Sonuçları (Bazı isimler)
YUNUS AKHAN ALİ
GÖKHAN GÖKNECATİ
EMRE KÖZKAYA ASIM
EMRE ÜNLÜ MUSTAFA
RAMAZAN YAVUZ MEHMET
"BURAK MEHMET
ÖZDEMİR" ÖZCAN
"AHMET AYDENİZ
ÇETİNKAYA" OSMAN
MESUT KORKMAZ ALİ
ADI SOYADI BABA ADI
SALİH TOPALTAHSİN
MERTKAN ALYÖRÜKKADİR
TUNAHAN İŞLEK OSMAN
EKREM ÇEVİKAHMET
BURHAN AKTAŞ MUSTAFA
CEM ONUR ERGÜN YUNUS
AYTAÇ ÖZKARA AHMET
EMRE GADİŞ AVNİ
"ŞAHİN ALPEREN
BADUR" HASAN
HAMDİ BAŞ SAADETTİN
OSMAN SAPMAZ DOĞAN
MEHMET AKBALIK İLBEYİ
ŞEVKİ ALTINTAŞ HÜSEYİN
ÖMER ALPER ÇAPA RUHİ
HALİL ŞENER MUHAMMET
ORUÇ KOÇYİĞİT RAMAZAN
AHMET KUZGUN EROL
"BEYTULLAH
SALMAN" KAMİL
ADI SOYADI BABA ADI
"MUHAMMED
KARAGÖZ" İZZET
MEHMET ADAR BEYTUL
MUHAMMED YÜKSELİSMAİL
ŞAKİR ÇEKİŞ MURAT
MELİH YILDIZYÜKSEL
ADİL ARIKAN BAYAR
NAİM KAYA İBRAHİM
RAMAZAN TİLKİL CEMAL
"RAMAZAN
DİNÇBİLEK" ALİ
"MEHMET DOĞAN
ŞAHİN" RAFET
MESUT KABA VELİ
ŞABAN ÖZÇELİK "SERKAN
MURAT"
ENES SARIKAYA NAFİZ
İSMAİL BAŞARBARIŞ
SEYFİ ŞAHİN HALİL
FURKAN KARAKİRAZMUSTAFA
SADIK ŞAHİN BEKİR
HALİL ÇAM HÜSEYİN
ADI SOYADI BABA ADI
GÖKHAN YALÇIN AHMET
"ABDULLAH
CEYLANİ TOTA" BEYTULLAH
MERT MAKİNELİ HAMDİ
EYÜP BAYRAM YAVUZ
İSMAİL YAŞARALİ
MEHMET DAŞHAN YÜKSEL
"HÜSEYİN ERDEM
YILDIRIM" AHMET
MERT KANSUNİHAT
BAYRAM KUMRAL ÖZGÜR
"ABDULLAH
SİVRİKAYA" ÖMER
CEMAL GÜRAĞAÇ DURSUN
YUNUS AFŞAR AHMET
MAHMUT EYİBİLİR HÜSEYİN
AHMET GÜMÜŞ SAİT
ALİ GÜNGÖR ABBAS
KENAN GÜNEŞ ŞAHABETTİN
MEHMET ALTUNTAŞ İSMAİL
MUHAMMED TULUK ŞEMSETTİN
ADI SOYADI BABA ADI
MUSTAFA GÜNDÜZ OSMAN NURİ
FATİH KILIÇKAYA MEVLÜT
"ÖMER NAZMİ
ARIKAN" "FATİH
MEHMET"
TAHİR ÖZTÜRK HÜSEYİN
ABDULLAH GÜLER İDRİS
ALİ ERGİNBAŞMEHMET
MUSTAFA YAPICI BÜLENT
AHMET KARAKOYUN"YUSUF
İZZETTİN"
EMRE BOZ EREN
KADİR BARLAK ŞABAN
BAHADIR KAYA MURAT YAŞAR
MUSA KÖSE AHMET
MURAT SEZEN ALİ
ALİHAN ŞAHAN SELİM
ENVER KUMUZ HALİL
SONER EKİCİ MEHMET
"BEYTULLAH
BALANDI" ABDİL
AHMET ERDEM MESUT
ADI SOYADI BABA ADI
ALİ İHSAN ÖZDEMİR NİYAZİ
"ŞEVKET BURAK
YILDIZ" İLHAN
"BEYTULLAH
ÖZDEMİR" MUSTAFA
ÖZER İLYAS ÖZBEK İLHAMİ
EMRE ATA EKREM
BERAT SÖZENYASİN
ŞAHİN YARARMEHMET
ORHAN UĞURİBRAHİM
EVREN UÇMAİSMET
AHMET TEKİNZEYNEL
YILMAZ KAVİ MEHMET
İSMAİL ARSLAN İSMAİL
SÜLEYMAN ÖZDEMİRAHMET
ALPEREN ÖZFİDAN YASİN
MURAT DEMİR KAMİL
KASIM GENÇ AZİZ
BALI SARI KADİR
ENES SELİM AYTEN OSMAN
ADI SOYADI BABA ADI
AHMET US CEM
YASİN DEMİREL AHMET
CEMAL YILDIRIM HÜSEYİN
"MUHAMMED ENES
ERDOĞAN" YAKUP
KAMİL ÖZKANENVER
GÖKHAN YILDIRIM ASIM
TAHA YASİR GÜLER MEHMET
SERHAN DEMİRHAN ABDULLAH
HASAN AY HÜSEYİN
ONUR ÇETİN YAŞAR
"HALİL İBRAHİM
ARAS"TARIK
KADİR KAHVEMEVLÜT
"ABDÜLKADİR ENES
HOPA" RAMAZAN
MEVLÜT YAZICI RAMAZAN
BURAK KESKİN RUHİ
"VELİ BURAK
ÖZBAKIR" ALAATTİN
HİDAYET KAÇAR HÜSEYİN
HÜSEYİN YADİĞAR İBRAHİM
ADI SOYADI BABA ADI
"HALİL BATUHAN
ÜLGER" MUSTAFA
GÖKHAN ALTINSOY ÖZER
"MUSTAFA YASİN
TOKATLI" "SERACETTİN
ŞEREF"
ALİ MARDİN YÜCEL
FATİH KIRTAŞALİ
HAKKI ERDEMNECDET
DAVUT ÇALIŞKAN HALİL
"ÖMER FARUK
KOŞMAZ" CELALETDİN
MEHMET ALİ ACAR İSMAİL
HARUN AYDOĞMUŞ HASAN
ÖMER DOĞANTUĞRUL
"MEHMET EMRE
BİRİNCİTOKA" HASAN
ENGİN KARADUMAN BİNALİ
ÖMER TOKMAKCI ALİ
ÖMER KALAYCI VEYSEL
MEHMET IŞIK RAMAZAN
YASİN ŞENOCAK MEHMET EMİN
MURAT KAHRAMAN HÜDAİ
ADI SOYADI BABA ADI
ENES AKA ZEKERİYE
YUSUF ORUÇATALAY
ERAY KOÇ SELAMİ
YAŞAR ÇAKIRDOĞAN
"SEMİH SÜLEYMAN
SARIKAYA" AHMET
MURAT İZMİRLİ İSMAİL
KENAN CANKURT FİKRET
SAMET GÜLAY BAYRAM ALİ
UMUT ORDU SAİT
NAFİZ ÇANKAYA HÜSEYİN
DENİZ AYGÜNDÜZ HİLMİ
YASİN KURBAN YUSUF
SÜLEYMAN ERSÖZ ADEM
"OSMAN İLKAN
DÜNDAR" SEFER
"BATTAL GAZİ
ÇALIŞIR" CEYHAN
YASİN KOÇ RESUL
"ONUR FÜRKAN
ÖZGEN" HÜSEYİN
"HULUSİ ATİLLA
ARIKAN" MUSTAFA
ADI SOYADI BABA ADI
HUZUR ALİ ÇETİN YAŞAR
EYÜP ALTEN HÜSEYİN
"BÜNYAMİN
DEMİRBAŞ" NURETTİN
AHMET SOYTÜRK CEMAL
ALİ ÖZAŞIK AKİF
BERKAY ESENDEMİR YÜCEL
AHMET SOYUÇOK MUSLU
YASİN CANKARA YUSUF
ÖZGÜR İNCE MUSTAFA
"YASİN CEYHAN
YÜKSEL" ERGÜN
"MUHAMMED SAİD
ULUDAĞ" ABDULLAH
"MUHAMMET CAN
ATMACA" CEYLAN
ŞEFİK GÜLCAN NEDİM
SÜLEYMAN AKGÜL ŞÜKRÜ
AYHAN TOPAL RAMAZAN
"MUSTAFA
ÇETİNKAYA" ALİ
KADİR YILMAZ CEYLAN
RAMAZAN ACAR İLYAS
ADI SOYADI BABA ADI
MURAT GÜMÜŞ FEYZULLAH
HASAN ŞİMŞEK BEYTULLAH
HAKKI İNCİ HACI ABDİL
ERCAN AYDINŞABAN
FATİH TOPRAK YILMAZ
MEHMET ALTUNTAŞ MUSTAFA
MUHİTTİN EVREN RAMAZAN
EMRE HEYBEL MUSTAFA
VEYSEL BAYRAM MEHMET
"MUHAMMED FATİH
ÖNAL" METİN
"ABDÜSSAMED
EMİRDAĞ" MEHMET
İBRAHİM SÖĞÜT SÜLEYMAN
EMRE GÜÇLÜYALÇIN
TUĞRUL DÜĞÜNCÜ HALİL
SELİM KIZILAY CELALETTİN
MEHMET ÖZKAN İSMAİL
MUHAMMED DOĞAN YUNUS
AYDIN DEMİRHASAN
ADI SOYADI BABA ADI
HASAN KARAKOYUN"YUSUF
İZZETTİN"
İBRAHİM SÜMER MUZAFFER
"BEYTULLAH
ÖZDEMİR" KADİR
DURMUŞ BÜRAN MEHMET
"MUSTAFA OĞUZ
GÖKÇEK" ALİ OSMAN
İSMAİL ÖZTÜRK HÜSEYİN
MUSTAFA YAŞAR MEHMET
OSMAN AYDEMİR MEHMET
FARUK BAŞTÜRK HAYRETTİN
OSMAN SAĞLAM HALİL
ABDULLAH BAŞER MEHMET ZEKİ
MUSTAFA DEMİRCİ SITKI
ÖMER ÖNDÜLŞEVKET
MEHMET ÇAYLAK UĞUR
HİLMİ YILDIZ RAMAZAN
"İSMAİL HAKKI
KELEKÇİ" BEDRİ
FURKAN GÖKÇE MUHSİN
ÇAĞLAR ERTÜRK ALİ OSMAN
ADI SOYADI BABA ADI
ALİ KURUL İSMET
RESUL ÖZTÜRK AHMET
İSA GENÇER VELİ
FATİH KAPLAN NAZMİ
"SÜLEYMAN
ALPEREN DERELİ" İSA
ALİ OSMAN CEYLAN LOKMAN
İSMAİL TURAN CEMİL
RAMAZAN KARAMANDOĞAN
İLYAS BOZDAĞ ŞÜKRÜ
KEMAL ÖZCAN MEHMET
İBRAHİM AVDAN AHMET
YAHYA ALTINOVA NADİR
ABDULLAH AKGÜN OSMAN
ORHAN SEVİMYUSUF
HÜSEYİN ERDOĞAN RAMAZAN
KADİR SÖZENYASİN
YUNUS KARATOPCU HASAN
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