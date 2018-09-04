2018 öğretmen eş durumu atamaları ne zaman | MEB eş durumu atama başvuruları | Eş durumu tayini 2018

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eş durumu atama bekleyen öğretmenlere son dakika müjdeyi verdi. MEB eş durumu atama başvurularının 1-7 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. 1 yıllık çalışma süresini dolduran öğretmenlerin atanma başvurularını 10 Eylül’e kadar dilekçelerini vermeleri gerekmektedir.

Öğretmen eş durumu il içi il dışı yer değiştirme başvuruları başlıyor. Başvurular 1 Ağustos ve 7 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Başvurular, mazeretleri sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak alınacaktır. 30 Eylül itibariyle görev yaptıkları ilde 1 yıllık çalışma süresini dolduran öğretmenler, sözleşmeli diğer eşin görev yaptığı şehre atanmak için dilekçelerini 10 Eylül’e kadar görev yaptıkları ildeki Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verebilecekler.