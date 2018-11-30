THY- Euroleague
0553 313 94 23

2018 "en sıcak 4 yıl" arasına girmeye aday

Dünya Meteoroloji Örgütü, 2018'in kaydedilen en sıcak 4 yıl arasında yer alacağını duyurdu

30 Kasım 2018 Cuma 13:55
2018 "en sıcak 4 yıl" arasına girmeye aday

ANKARA (AA) - Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2017 yılının en sıcak yıl olmasının ardından 2018'in de kaydedilen en sıcak 4. yıl olacağını duyurdu.

WMO'dan yapılan açıklamada, 2015, 2016 ve 2017'nin ardından bu yılın, kaydedilen en sıcak 4. yıl olmasının beklendiği vurgulandı.

Ocak-Ekim 2018 döneminde ortalama küresel sıcaklık sanayi öncesi dönemin 1 derece üzerinde gerçekleşti.

Açıklamada 2019'un 2018'den daha sıcak bir yıl olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, hava sıcaklığı artışını dizginlemek için gerekenlerin yapılmadığında dikkati çekerek, "Sera gazı konsantrasyonları gene rekor seviyelere ulaştı. Eğer böyle giderse, yüzyılın sonuna kadar sıcaklık 3-5 derece daha artabilir." ifadelerini kullandı.

Taalas, 2018 yılının zayıf bir La Nina olayıyla başladığını fakat bunun soğutma etkisinin genel ısınma eğilimini azaltmaya yetmeyeceğini açıklamıştı.

Pasifik Okyanusu'nda suların ısınmasına neden olan El Nino, yarattığı etki nedeniyle kasırgalara, şiddetli yağışlara, su baskınlarına, kuraklıklara, yangınlara ve tarım ürünlerinde kayıplara yol açıyor. Orta ve Doğu Pasifik'te deniz yüzey suyunu ısıtan El Nino'nun tersi atmosfer olayı "La Nina" olarak adlandırılıyor.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 13:55
  1. 2018
  2. Dünya Meteoroloji Örgütü (DMO)
  3. en sıcak yıl

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    En fazla kaybettiren BES fonları
    1. En fazla kaybettiren BES fonları
    2. En fazla kazandıran BES fonları
    3. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan..
    4. -Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    5. Eker Süt Ürünleri lastik yönetimi için..
    6. Grip ve soğuk algınlığından korunmak..
    7. DÜZELTME - "Çin'de '2018 Türkiye..
    8. Ukrayna-Rusya krizinde kritik gelişme!
    9. Avro Bölgesi'nde enflasyon düştü
    10. Yemen halkı çaresizce yardım bekliyor
    11. Almanya'da perakende satışlar ekimde..
    12. Trabzonspor, Kayseri'ye gitti
    13. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    14. Avrupa'da işsizlik ekimde değişmedi
    15. Sürücüler dikkat yarın başlıyor!..
    16. Hindistan'da çiftçilerden protesto
    17. Yaşlılık aylığı ne kadar? Yaşlılık..
    18. AK Parti Esenyurt belediye başkan..
    19. CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    20. Sanchez'den Manchester United'a kötü..
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    Şok olacaksınız! Bu sözleri söyleyen bir doktor
    Şok olacaksınız! Bu sözleri söyleyen bir doktor

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    İsrail uçağı düşürüldü!
    İsrail uçağı düşürüldü!
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'