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2018 Ehliyet sınavları MTSKS ne zaman? Ehliyet çıkarma evrakları ve ehliyet ücreti

Ehliyet almak isteyen kursiyerler 2018 Ehliyet sınavları MTSKS sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırır oldu. İşte 2018 MTSKS sınav takvimi: 2018/MTSKS-3 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 04 AĞUSTOS 2018, 2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018, 2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018 2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı ise e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.

02 Ağustos 2018 Perşembe 11:28
2018 Ehliyet sınavları MTSKS ne zaman? Ehliyet çıkarma evrakları ve ehliyet ücreti

Ehliyet almak isteyen kursiyerler 2018 Ehliyet sınavları MTSKS sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırır oldu. İşte 2018 MTSKS sınav takvimi: 2018/MTSKS-3 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 04 AĞUSTOS 2018, 2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018, 2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018 2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı ise e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.

2018 EHLİYET (MTSKS) SINAV TAKVİMİ

2018/MTSKS-3 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 04 AĞUSTOS 2018,

2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018,

2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018,

2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.

Ehliyet belgesi almak veya ehliyet belgesi çıkarmak isteyenler daha önceden Emniyet Genel Müdürlüklerinden işlemini gerçekleştiriyordu ancak 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren ehliyet işlemleri Nüfus Müdürlüklerinden yapılmakta. Ehliyet belgelerini yenilemek isteyenler yada ilk defa ehliyet belgesi çıkarmak isteyenler 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren Nüfus Müdürlüklerine başvurmak zorundadır. Bu işlem için Nüfus Müdürlüklerinden randevu almak zorundasınız. İlk kez ehliyet belgesini alanlar da dahil ehliyet yenilemek için müracat edilmesi gereken kurum Nüfus Müdürlükleri

Eski ehliyetini yeni ehliyet ile değiştirmek isteyenler aşağıda ki belgeleri hazırlamalıdır.

Eski ehliyet belgeniz

Kimlik Belgeniz (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı yada Pasaport)

Sürücü olur sağlık raporu,

2 adet biyometrik fotoğraf,

Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi,

Sürücü belgesini değiştirmek için bankaya yatırılan 15 TL’nin dekontu,

Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmenizde yeterlidir).

Ehliyet sınavını kazandıktan sonra ehliyet belgesi çıkaracak olan kişiler ise aşağıda ki evrakları hazırlayacak:

Kimlik Belgeniz (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı yada Pasaport)

Sürücü olur sağlık raporu,

2 adet biyometrik fotoğraf,

Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi,

Sürücü belgesini değiştirmek için bankaya yatırılan 15 TL’nin dekontu,

Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmenizde yeterlidir).

 

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 11:28
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