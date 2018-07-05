Cüneyt Çakır 2018 Dünya Kupası final maçını mı yönetecek?

Dünya Kupası maçlarında sona doğru gidilirken, Fas-İran ve Nijerya-Arjantin maçlarını yöneten Cüneyt Çakır'da 2018 Dünya Kupası Final maçı mı yönetecek?

Dünya Kupası çeyrek finallerinin oynanacağı şu günlerde Dünya Kupası çeyrek final maçlarının hakemleri de belli oldu. Dünya Kupası çeyrek final maçları 6 Temmuz Cuma günü saat 17:00'de "Uruguay-Fransa" maçıyla start verecek. Uruguay Fransa maçını Arjantinli Nestor Pitana yönetecek. Rusya'da 3 maç yöneten Pitana, toplam 8 sarı kart çıkardı, 2 kere penaltı çaldı. Saat 21:00'de ise "Brezilya-Belçika" kapışması var. Karşılaşmayı Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek. Gruplarda 2 maça çıktı, 6 sarı kart gösterdi, 1 defa penaltıya hükmetti. 7 Temmuz Cumartesi günü saat 17:00'de başlayacak olan "İsveç-İngiltere" maçına Hollandalı Björn Kuipers atandı. Penaltılara kadar giden ve İspanya'nın elendiği Rusya maçı da dahil toplam 3 maçta düdük çaldı. 8 sarı kart çıkartı, 1 kez beyaz noktayı gösterdi.

Dünya Kupası Çeyrek Final maçlarının hakemleri arasında Cüneyt Çakır'ın olmaması Cüneyt Çakır'ın Dünya Kupası final maçlarının hakemleri arasında yer mi alacak sorusunu gündeme getirdi. 2018 Dünya Kupası finali ise 15 Temmuz 2018 Pazar günü oynanacak.