2018 DHBT sınav ücreti ne kadar? ÖSYM diyanet sınavı

DHBT sınavı ne zaman yapılacak? DHBT sınav ücreti ne kadar? Soruları merak ediliyor. ÖSYM KPSS 2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı (DHBT), 9 Aralık’da yapılacak. 2018 DHBT sınavına girecekler başvurularını 9-17 Ekim tarihleri arasında yapacaklar. Peki Diyanet 2018 DHBT sınavına katılacak adaylar DHBT başvuru ücreti ne kadar?

DHBT sınav tarihi ve sınav ücreti

9 Aralık 2018 tarihinde saat 10.15’de yapılacak DHBT sınavına katılacak adaylar başvuru ücretini merak ediyor. DHBT’ye katılmak isteyen adayların, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna da katılmaları zorunlu olduğundan, en az 120,00 TL sınav ücreti yatırmaları gerekmektedir. Yatırılacak sınav ücretinin DHBT oturumuna ait olan 60,00 TL’si, 9-17 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak DHBT başvurularında ödenecektir.)

DHBT GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 1 Kasım.2018

DHBT GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ : 90,00 TL

BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ : 5,00 TL