2018 DHBT başvurularında son gün ne zaman? DHBT ortaöğretim

ÖSYM Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT), sınavına ilişkin son dakika DHBT kılavuzu yayınladı. ÖSYM yayınladığı DHBT kılavuzuna göre DHBT başvuruları ne zaman yapılacak? 2018 ÖSYM DHBT sınavı ne zaman yapılacak? İşte Son dakika DHBT kılavuzunda yer alan bilgiler.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuruya göre KPSS DHBT sınavı için başvuru kılavuzunun yayınlandığını ve adayların sistem üzerinden istedikleri gibi erişebilecekleri belirtildi. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruya göre önümüzdeki günlerde yapılacak olan KPSS DHBT sınavının başvuru kılavuzunun, sınava girecek olan adayların erişimlerine açıldığı ifade edildi. Sınava girecek olan adaylar ÖSYM'nin resmi sitesine girerek kolay bir şekilde başvuru kılavuzuna ulaşabilecekleri açıklandı.

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ÖSYM:DHBT 9 Aralık’ta yapılacak

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından adaylar için yayımlanan resmi duyuruya göre "Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT), sınavı 9 Aralık 2018 tarihinde uygulanacaktır. Sınav için başvuru yapacak olan adayalrın 9-17 Ekim 2018 tarihlerinde ÖSYM sistemi üzerinden yapılacaktır. Sınava girecek olan adayların KPSS katılmış oldukları öğrenim düzeylerinde DHBT'ye katılmaları zorunludur" resmi açıklaması yayınlandı.