2018 DGS tercihleri başladı mı? DGS tercihleri ne zaman? DGS 2018 tercihleri nasıl yapılacak? DGS tercihlerinde son gün

DGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, DGS başvurusu yapmak isteyenlerin merakla beklediği DGS tercih başvuru tarihi açıklandı. DGS tercih işlemleri, 7-14 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. DGS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden elektronik ortamda yapılacak.

Eğitimlerini, lisansa tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına girdi.2018 DGS sonuçlarının açıklanması ardından, öğrencileri DGS tercih heyecanı sardı. ÖSYM 2018 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? Dikey Gçeiş Sınavı tercihi nasıl yapılır? Tercih işlemleri sonrasında, açıkta kalan öğrenciler için ek yerleştirme olacak mı? Soruları merak ediliyordu ÖSYM DGS tercih tarihini açıkladı. DGS tercih işlemleri, 7 Eylül 2018 tarihinde başlayacak, 14 Eylül 2018 tarihinde sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Adayların tercihlerini yapmadan önce Ek'te yer alan kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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2018 DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri başladığında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden detaylı bilgileri öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir. Yerleştirme işlemi, adayların 2018-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır.

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DGS EK YERLEŞTİRME OLACAK MI?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2018-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

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