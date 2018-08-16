2018 DGS sonuçları ÖSYM AİS DGS sonuçları

DGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? DGS 2018 ÖSYM tarafından 21 Temmuz’da gerçekleştirilmişti. DGS sonuçları için heyecan dorukta. ÖSYM DGS sınavına giren adaylar, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS saat kaçta açıklanacak? İşte DGS sonuçları sorgulama ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı ÖSYM AİS öğrenci girişi sorgulama ekranı...

ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 2018 DGS sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar, sonuçları, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sonuçlar henüz açıklanmadı, açıklandığı takdirde haberimizden takip edebilir ve sonucunu anında öğrenebilirsiniz.

2018 DGS sınav sonuçları üniversiteler kaç DGS puanı ile öğrenci alıyor?

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2018 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sonuçların açıklanmasının ardından tercih sürecine başlayacak olan vatandaşlar, ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzu bekleyecek. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz aracılığıyla üniversite ve bölüm tercihleri tamamlanacak. Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenecek. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekecek.