0553 313 94 23

2018 DGS sonuçları ÖSYM AİS DGS sonuçları

DGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? DGS 2018 ÖSYM tarafından 21 Temmuz’da gerçekleştirilmişti. DGS sonuçları için heyecan dorukta. ÖSYM DGS sınavına giren adaylar, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS saat kaçta açıklanacak? İşte DGS sonuçları sorgulama ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı ÖSYM AİS öğrenci girişi sorgulama ekranı...

16 Ağustos 2018 Perşembe 09:32
2018 DGS sonuçları ÖSYM AİS DGS sonuçları

DGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? DGS 2018 ÖSYM tarafından 21 Temmuz’da gerçekleştirilmişti. DGS sonuçları için heyecan dorukta. ÖSYM DGS sınavına giren adaylar, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS saat kaçta açıklanacak? İşte DGS sonuçları sorgulama ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı ÖSYM AİS öğrenci girişi sorgulama ekranı...

ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 2018 DGS sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar, sonuçları, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sonuçlar henüz açıklanmadı, açıklandığı takdirde haberimizden takip edebilir ve sonucunu anında öğrenebilirsiniz.

2018 DGS sınav sonuçları üniversiteler kaç DGS puanı ile öğrenci alıyor?

DGS sınav sonuçları üniversitelerin DGS hukuk puanları 2018

2018 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sonuçların açıklanmasının ardından tercih sürecine başlayacak olan vatandaşlar, ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzu bekleyecek. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz aracılığıyla üniversite ve bölüm tercihleri tamamlanacak. Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenecek. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekecek.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 09:32
  1. dgs sonuçları
  2. dgs
  3. dgs ne zaman açıklanacak
  4. ösym tercih kılavuzu 2018 pdf
  5. dgs 2018
  6. 2018 dgs sonuçları
  7. dgs sonuçları 2018
  8. dgs sınav sonuçları
  9. dgs 2018 sonuçları
  10. dgs sonuç
  11. dgs sonuçları ne zaman açıklanacak
  12. dgs açıklandı mı
  13. ösym tercih sonuçları ne zaman açıklanacak
  14. ösym sınav takvimi 2018
  15. dgs sonuçları ne zaman
  16. dgs sonuclari
  17. ösym dgs sonuçları
  18. ösym tercih sonuçları
  19. ösym dgs
  20. 2018 dgs
  21. dgs 2018 ne zaman açıklanacak
  22. dgs tercihleri ne zaman

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Apple satışı Türkiye'de yasaklanacak mı?
    1. Apple satışı Türkiye'de yasaklanacak mı?
    2. Milyonları görmezden gelip 10 kişiyi..
    3. YÖK'den üniversite öğrencilerine..
    4. İncirlik Üssü kapatılmalı mı? “Elbette..
    5. Bedelli askerlikten üniversite..
    6. Başkanlar diyaloğa geçmeli
    7. Arap topluluğu üyelerinden destek
    8. Zorba İsrail 13 Filistinliyi alıkoydu
    9. Şuursuz fırsatçılara uyarı
    10. YÖK'ten bedelli askerlik açıklaması!
    11. FETÖ propagandası yapanlara operasyon
    12. Spekülatif ataklara karşı güçbirliği
    13. Teröristbaşı Gülen'i öven şahıslara..
    14. Ekonomide iyileşme başladı normalleşme..
    15. Üniversite tercih sonuçları ne zaman..
    16. KYK Ankara yurtları
    17. Katar'dan sonra Çin! 1 milyarlık..
    18. ABD’den gelen 22 ürüne ek vergi
    19. Emeklilere ikramiyeleri ödenmeye başladı
    20. Bakan Soylu'dan kritik uyarı!
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
    Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    HDP'liler birbirine girdi! Temelli'den Demirtaş'a cevap
    HDP'liler birbirine girdi! Temelli'den Demirtaş'a cevap