2018 DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
2018 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenilebilir.20 Eylül 2018 Perşembe 16:24
ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2018-DGS sonuçlarına göre, tercih yapan adayların yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sayfasından açıklandı.
Yapılan açıklamaya göre adaylar sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.