2018 DGS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2018-DGS sonuçlarına göre, tercih yapan adayların yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sayfasından açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre adaylar sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.