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2018 DGS sınav tarihi değişti mi? ÖSYM giriş DGS sınavı ne zaman?

8 Temmuz olarak belirlenmiş olan DGS sınav tarihi değişti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yaptığı açıklamada 2018 DGS sınavının 21 Temmuz’da yapılacağını açıkladı.

28 Haziran 2018 Perşembe 14:10
2018 DGS sınav tarihi değişti mi? ÖSYM giriş DGS sınavı ne zaman?

8 Temmuz olarak belirlenmiş olan DGS sınav tarihi değişti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yaptığı açıklamada 2018 DGS sınavının 21 Temmuz’da yapılacağını açıkladı.

Herhangi bir üniversitenin önlisans bölümlerinden mezun olmuş ya da olabilecek konumundaki öğrencilerin girdiği ve ÖSYM tarafından yapılan sınavına DGS denmekte. 2018 DGS’ye girecek adaylar DGS sınav tarihi değişti mi diye merak ediyor. 24 Haziran seçimlerin ikinci tura kalabileceği düşüncesiyle ÖSYM DGS 2018 sınav tarihini 8 Temmuz’dan 21 Temmuz’a kaydırmıştı. Yani DGS 2018 sınavı 21 Temmuz Cumartesi günü yapılacak.

DGS PUANI NASIL ELDE EDİLMEKTE

DGS’ye başvuran her aday için, bitirme yılı ve diploma notu dikkate alınarak Önlisans Başarı Puanı (ÖBP)olarak adlandırılan bir puan hesaplanır. ÖBP’lerin hesaplandığı dönemde mezun durumda olmayan adaylar için diploma notu yerine not ortalaması kullanılır. Adayların not ortalamaları önce 100’lük sisteme çevrilir. Ardından 0,8 ile çarpılır ve ÖBP puanı elde edilir.

DGS NE ZAMAN?

 21 Temmuz'da yapılacak DGS ilk kez 81 ilde uygulanacak ve adaylara 120 soru için 140 dakika yerine 150 dakika cevaplama süresi verilecek.Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

İşte Dikey Geçiş Sınavı ücreti şu bankalara yatırılmıştı

*Akbank’ın tüm şubeleri, ATM veinternetbankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

*Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri veinternetbankacılığı (KKTC’den başvuracakadaylar hariç)

*Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internetbankacılığı

*Halkbank ATM,internetbankacılığı ve şubeler

*Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’denücret yatırılmaz.)

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 14:10
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