Bekçi alımları ne zaman 2018 bekçi alım başvuru şartları | İçişleri Bakanlığı 10 bin mahalle bekçisi mi alacak mahalle bekçisi iş başvuru formu

Gece Kartalları olarak bilenen bekçiler geçtiğimiz yılda eğitimlerini tamamlayarak görev başı yapmışlardı. 2018’de bekçi alımlarını merak eden vatandaşların merakı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından polis alımı, jandarma alımı, bekçi alımı ve güvenlik korucusu alımı (eski ismi ile köy korucusu alımı) hakkında açıklama yapılarak giderildi. 2018 bekçi alımları ne zaman, bekçi alımı başvuru ve şartları nedir 10 bin mahalle bekçisi alım başvuru formu

Türkiye genelinde görev yapan özel güvenlik görevlilerince sunulan hizmetin kalitesinin artırılması amacıyla 2 Ocak-15 Mayıs arasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce eğitim verilen 3 bin özel güvenlik görevlisine sertifikaları törenle verildi. Bekçi başvurusu yapma sayfası İçişleri Bakanlığı tarafından yakın zamanda erişime açılacak.

17 bin bekçi alımı için düğmeye basıldı ve bekçi olma başvuru şartları açıklandı. Türkiye'nin çeşitli illerinde çarşı ve mahallelerde görev yapacak bekçiler nasıl başvuru yapacak, nereye başvuru yapacak sorularının yanıtını arıyor.

Bekçi maaşları ne kadar bekçi çalışma saatleri nedir? İçişleri Bakanlığı 2018 bekçi alımları

17 bin bekçi alımı için bakanlık yazılı ve sözlü sınav yapacak. Bekçilik sınavı sonuçlarına göre 17 bin bekçi görev yerlerine gönderilecek. Peki bekçi maaşları 2018 yılında ne kadar olacak, 17 bin bekçi ne kadar maaş alacak? Öncelikle 17 bin bekçi kontenjanının ilk 7 binlik bekçi dilimi için iller ve alınacak bekçi sayıları belli oldu. Bekçi alımı için adaylar yazılı ve sözlü iki sınavdan geçecek. Bekçi olmak isteyen adaylar 18 yaşından küçük 31 yaşından büyük olmayacak, ayrıca adayların ilkokulu bitirmiş olmaları da şart. 2 Mart 2018 tarihli resmi gazete'de yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği ile sözlü sınav, yazılı sınavdan sonraya alındı. Bekçi alımı sözlü sınavı daha sonraki aşamada yapılmaya devam edecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından polis alımı, bekçi alımı, jandarma alımı, korucu alımı konularına değinildi. Polis alımı ile devam edilecek olursa Süleyman Soylu yıl sonuna kadar yeni 16 bin 500 polis alımı daha yapılacağı söylendi. Haber linkine girerek detayları öğrenebilirsiniz. Bekçi alımı için 7 bin kişilik alımın başlayacağı ve bundan hariç 10 bin kişilik atamanın daha yapılacağına söyleyen Bakan Süleyman Soylu sıklıkla soruların korucu alımlarına da değinerek bu sene 5 bin güvenlik korucusu köy korucusu alımı yapılacağını belirtti. Mahalle bekçisi alımlarının Aralık ayında olması bekleniyor

2017 yılının Ağustos’unda göreve başlayan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce mahallelerde güvenliğin sağlanması için seçilen, Özel Harekat polislerinin de katıldığı derslerde araç durdurma ve silah kullanma teknikleri eğitimlerini başarıyla geçen 386 bekçi, ilk mesailerine çıkmıştı. Kentin farklı noktalarında güneşin batışından (22.00-06.00) doğuşuna kadar görev yapacak bekçilere ilk gün devriyesinde polisler eşlik etmişti.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Türk Vatandaşı olmak, ilkokulu bitirmiş olmak, askerliğini bitirmiş olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak. Memuriyete engel bir hali bulunmamak, silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.

Türkiye geneli çarşı ve mahalle bekçisi alım başvuru şartları şöyledir;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlkokulu bitirmiş olmak (İçişleri Bakanlığı gerektiğinde ilkokul yerine eğitim şartını yükseltebilecek)

c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

(2) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen eğitim düzeyi için gerektiğinde İçişleri Bakanlığınca üst sınır belirlenebilir.

Çarşı ve mahalle bekçiliği eski alımlarda çıkmış sözlü mülakat soruları

Neden bekçi olmak istiyorsun?

Kendinden kısaca bahseder misin?

İyi bir çarşı ve mahalle bekçisi olmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir?

15 Temmuz hakkındaki fikirlerin nelerdir?

FETÖ hakkında düşüncelerin ve bilgin nedir?

Hangi okulda okudun? Hangi yurtlarda kaldın?

Bekçi olmazsan ne olursun?

Bizim yerimizde olsan kendine hangi soruları sorardın?

Başkanlık sistemi nedir?

PYD nedir? Hakkında bildiklerinizi anlatınız.

Kanunsuz bir eylem görürsen bekçi olarak ne yaparsın?

Seni neden bekçi olarak aramıza alalım?

Bize bekçinin sahip olması gereken yeteneklerden bahset.

Bir mahallede bekçi olarak nasıl davranmalısın?

Esnafla nasıl iletişimin olmalı?

Bekçiler asayiş için önemli mi?

Neden bu mesleği seçtin?

Maddi kaygılarla mı bekçi olmak istiyorsun?

Bekçilik sana ne kazandıracak?

Ülkemizde neden bekçilere ihtiyaç var?

Bekçi ile polis arasındaki ilişki nasıl olmalı?

Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş amacı nedir?

Robotların insan hayatına olumlu etkilerinden bahsediniz.

Dijital delil nedir?

Yunanistan ve Türkiye arasında karasuları mil sorunu nedir?

Meclis soruşturması nedir?

İki taraflı ajan ne demektir?

NATO nedir?

Sponsor nedir?

Öz yönetim nedir ?

1982 anayasası ilk 3 maddesi nedir?

Öz savunma nedir?