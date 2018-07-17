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2018 bedelli askerlik ücreti hangi bankaya yatırılacak? Bedelli askerlik başvuru formu 2018

Bedelli askerlik son dakika gelişmesi yaşanıyor. 5 milyon asker adayının beklediği bedelli askerlik nihayet çıkıyor. AK Parti bedelli askerlik yaşının 25, bedelli askerlik ücretinin ise 15 bin TL olduğunu açıklamasından sonra milyonlarca genç bedelli askerlik başvurularının ne zaman ve nereye yapılacağını, bedelli askerlik ücretinin hangi bankaya ve nereye yatırılacağını merak ediyor.

17 Temmuz 2018 Salı 14:30
2018 bedelli askerlik ücreti hangi bankaya yatırılacak? Bedelli askerlik başvuru formu 2018

Bedelli askerlik son dakika gelişmesi yaşanıyor. 5 milyon asker adayının beklediği bedelli askerlik nihayet çıkıyor. AK Parti bedelli askerlik yaşının 25, bedelli askerlik ücretinin ise 15 bin TL olduğunu açıklamasından sonra milyonlarca genç bedelli askerlik başvurularının ne zaman ve nereye yapılacağını, bedelli askerlik ücretinin hangi bankaya ve nereye yatırılacağını merak ediyor.

Bedelli askerlik çıkacak mı soruları daha genel seçimlerin 24 Haziran’da yapılacağının belirlenmesi sonrası sorulmaya başlandı. Hem Cumhurbaşakanı Erdoğan hem de hükümet bedelli askerliğin seçimlerden sonra çıkacağını söyledi. 24 Haziran seçimleri bitti. 5 milyon genç şimdi bedelli askerliğin ne zaman hayata geçirileceğini, bedelli askerlikte ücret ve yaşın ne olacağını merak ederken, bedelli askerlikte son dakika müjdesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden geldi. Külliye'de gerçekleştiren toplantıda bedelli askerlikte yaş ve ücret belirlendi.  AK Partili Grup Başkanvekili Bülent Turan, son dakika olarak açıkladığı bedelli askerlik konusuna ilişkin, "Bedelli askerliğin torba yasaya eklendiğini açıkladı. AK Partili Turan, 'Yaş 25, ücret 15 bin tl, 25 gün de askerlik olacak.' ifadesini kullandı. 2011 yılında çıkarılan bedelli askerlikte yaş ve ücret şöyle olmuştu: 30 yaşından gün alan ve 30 bin TL tutar ödeyenler faydalanırken, 2014 yılında başvuruya açılan uygulamada ise 1987 ve önceki tarihlerde doğan ve 18 bin TL ödeme şansı elde edenler faydalanabildi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Bir önceki bedelli askerlik ücreti Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankası'na yatırılmıştı.  Milli Savunma Bakanlığı yaptığı en son bedelli askerlik açıklamasında bedelli askerlik ücretinin yatırılacağı hesapların IBAN Numaraları'nı da duyurmuştu. Bedelli askerlik başvuru formu ve bedelli askerlik ile ilgili ilgili ayrıntılı bilgi en yakın askerlik şubesi başkanlığından veya www.asal.msb.gov.tr adresinden öğrenilebilecektir.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 14:30
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