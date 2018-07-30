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2018 Asya Oyunları öncesi büyük şok! 21 terörist öldürüldü

Endonezya'da düzenlenecek olan 2018 Asya Oyunları öncesi, ülke genelinde yapılan operasyonlarda 21 teröristin öldürüldüğü, 221 şüphelinin ise gözaltına alındığı bildirildi

30 Temmuz 2018 Pazartesi 22:36
2018 Asya Oyunları öncesi büyük şok! 21 terörist öldürüldü

Kompas gazetesinde yer alan habere göre, Endonezya Emniyet Müdürü Tito Karnavian, ülkede düzenlenecek ve açılışı 18 Ağustos'da yapılacak "Asya Oyunları" öncesinde ülke genelinde güvenlik önlemlerini genişlettiklerini söyledi.

Karnavian, son bir kaç haftada ağırlık verilen operasyonlarda şu ana kadar 21 teröristin öldürüldüğünü, 221 şüphelinin de gözaltına alındığını belirtti.

Asya Oyunları için tüm güvenlik önlemlerinin alındığını vurgulayan Karnavian, "Korkulacak bir şey yok. Biz ülkede tüm gerekli önlemleri aldık. Müsabakalar sırasında ve törenlerde teröre karşı güvenliklerimizi daha da arttıracağız." ifadelerini kullandı.

13 ve 14 Mayıs'ta Surabaya’da ve Sidoarjo’da düzenlenen saldırılarda 27 kişi ölmüş ve 42 kişi de yaralanmıştı.

 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 22:36
  1. 2018 asya oyunları
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