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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ASDEP alımları ne zaman?

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Binlerce vatandaşın gözü kulağı Aile, Sosyal Hizmetler ve Çalışma Eski Bakanlığından gelecek müjdeli haberde. Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Sayın Fatma Betül Sayan Kaya, ASDEP kapsamında 4 bin personelin alımının yapılacağını söylemişti. Aile Bakanlığının ASDEP alımları için ne zaman ilan yapacağı merak ediliyor.

30 Ekim 2018 Salı 11:31
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ASDEP alımları ne zaman?

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Binlerce vatandaşın gözü kulağı Aile, Sosyal Hizmetler ve Çalışma Eski Bakanlığından gelecek müjdeli haberde. Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Sayın Fatma Betül Sayan Kaya, ASDEP kapsamında 4 bin personelin alımının yapılacağını söylemişti. Aile Bakanlığının ASDEP alımları için ne zaman ilan yapacağı merak ediliyor.

Aile, Sosyal Hizmetler ve Çalışma Eski Bakanı tarafından açıklanan ve 2018 yılı itibariyle 4 bin personel duyurusunun yapılmasının ardından, gözler Aile, Sosyal Hizmetler ve Çalışma Yeni Bakanına çevrildi. Alım yapılacak mı, ne zaman yapılacak? Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) içerisinde 3 bin personelin bulunduğunu ifade eden Bakan Kaya yaptığı açıklamada; "Hizmet odaklı anlayışımızla hane ziyaretlerinde bulunuyoruz. Dezavantajlı kesimlerden başladık ancak şuan personel sayımız 3 bin. Ancak yakın zamanda bunu 7 bin kadar sayıya ulaştırmayı hedefliyoruz. 2018 yılı içerisinde 4 bin yeni ASDEP personeli istihdamı sağlamayı planlıyoruz" dedi. ASDEP alımlarına ilişkin bekleyişler de sürüyor.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 11:31
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