2018-ALES/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/2 30 Eylül’de yapıldı. ALES-2 sınavına giren adaylar ALES sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

ALES/2 sınav soru ve cevapları yayınlandı. ÖSYM tarafından yayınlanan ALES/2 soru ve cevapları aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 30 Eylül'de yapılan ALES'in sonuçları 25 Ekim'de açıklanacak. Sonuçlar ÖSYM resmi sayfası üzerinde ilan edilecek.

ALES/3 HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/3 Sonbahar Dönemi) 18 Kasım 2018 tarihinde 81 il merkezi ile Lefkoşa’da (sadece Sonbahar Dönemi Sınavı) uygulanacak. ALES/3 (SONBAHAR) GEÇ BAŞVURU GÜNÜ VE SINAV ÜCRETİ: 10 Ekim 2018, 150,00 TL (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

ALES 2 SORU VE CEVAPLARI

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