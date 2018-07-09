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2018-2019 sezonu fikstür çekimi yapıldı! Son dakika işte Süper Lig derbi tarihleri

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Süper Lig'de yeni sezon 10, 11, 12 ve 13 Ağustos'ta oynanacak müsabakalarla başlayacak. Lig, 26 Mayıs 2019'da yapılacak maçlarla sona erecek. İlk derbi 6. hafta Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanacak. İkinci derbi ise11. hafta Galatasaray – Fenerbahçe arasında son derbi ise14. hafta Beşiktaş – Galatasaray arasında oynanacak

09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:53
2018-2019 sezonu fikstür çekimi yapıldı! Son dakika işte Süper Lig derbi tarihleri

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Süper Lig'de yeni sezon 10, 11, 12 ve 13 Ağustos'ta oynanacak müsabakalarla başlayacak. Lig, 26 Mayıs 2019'da yapılacak maçlarla sona erecek. İlk derbi 6. hafta Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanacak. İkinci derbi ise  11. hafta Galatasaray – Fenerbahçe arasında son derbi ise  14. hafta Beşiktaş – Galatasaray arasında oynanacak

İşte Lefter Küçükandonyadis sezonu ilk haftanın fikstürü:

Ankaragücü - Galatasaray

Başakşehir - Trabzonspor

Ç. Rizespor- Kasımpaşa

Sivasspor - Alanyaspor

Beşiktaş - Akhisarspor

Konyaspor - BB Erzurumspor

Kayserispor - Antalyaspor

Fenerbahçe - Bursaspor

Göztepe- Yeni Malatyaspor

Ankaragücü – Galatasaray

Sivasspor - Alanyaspor

Beşiktaş – Akhisarspor

Fenerbahçe - Bursaspor

Başakşehir – Trabzonspor

Konyaspor - BB Erzurumspor

Kayserispor – Antalyaspor

Ç. Rizespor - Kasımpaşa

Göztepe - Yeni Malatyaspor

Derbiler:

4. hafta

Trabzonspor - Galatasaray

6. hafta

Beşiktaş - Fenerbahçe

11. hafta

Galatasaray - Fenerbahçe

14. hafta

Beşiktaş – Galatasaray

16. hafta

Beşiktaş - Trabzonspor

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:53
  1. Sivas
  2. Rize
  3. Malatya
  4. Konya
  5. Kayseri
  6. Erzurum
  7. Bursa
  8. Antalya
  9. Spor Toto Süper Lig
  10. Ankaragücü - Galatasaray
  11. Başakşehir - Trabzonspor
  12. Galatasaray – Fenerbahçe
  13. Fenerbahçe-Beşiktaş
  14. Beşiktaş – Galatasaray

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