2018-2019 sezonu fikstür çekimi yapıldı! Son dakika işte Süper Lig derbi tarihleri
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Süper Lig'de yeni sezon 10, 11, 12 ve 13 Ağustos'ta oynanacak müsabakalarla başlayacak. Lig, 26 Mayıs 2019'da yapılacak maçlarla sona erecek. İlk derbi 6. hafta Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanacak. İkinci derbi ise11. hafta Galatasaray – Fenerbahçe arasında son derbi ise14. hafta Beşiktaş – Galatasaray arasında oynanacak09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:53
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Süper Lig'de yeni sezon 10, 11, 12 ve 13 Ağustos'ta oynanacak müsabakalarla başlayacak. Lig, 26 Mayıs 2019'da yapılacak maçlarla sona erecek. İlk derbi 6. hafta Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanacak. İkinci derbi ise 11. hafta Galatasaray – Fenerbahçe arasında son derbi ise 14. hafta Beşiktaş – Galatasaray arasında oynanacak
İşte Lefter Küçükandonyadis sezonu ilk haftanın fikstürü:
Ankaragücü - Galatasaray
Başakşehir - Trabzonspor
Ç. Rizespor- Kasımpaşa
Sivasspor - Alanyaspor
Beşiktaş - Akhisarspor
Konyaspor - BB Erzurumspor
Kayserispor - Antalyaspor
Fenerbahçe - Bursaspor
Göztepe- Yeni Malatyaspor
Ankaragücü – Galatasaray
Sivasspor - Alanyaspor
Beşiktaş – Akhisarspor
Fenerbahçe - Bursaspor
Başakşehir – Trabzonspor
Konyaspor - BB Erzurumspor
Kayserispor – Antalyaspor
Ç. Rizespor - Kasımpaşa
Göztepe - Yeni Malatyaspor
Derbiler:
4. hafta
Trabzonspor - Galatasaray
6. hafta
Beşiktaş - Fenerbahçe
11. hafta
Galatasaray - Fenerbahçe
14. hafta
Beşiktaş – Galatasaray
16. hafta
Beşiktaş - Trabzonspor
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