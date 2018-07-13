2018 2019 okul kayıtları ne zaman başlıyor? | MEB e okul 1. sınıf kayıtları ne zaman?

Milyonlarca öğrenci 2017-2018 eğitim öğretim yılının kapanmasıyla birlikte tatil yapmanın tadını çıkartıyor. 3 ay okuldan uzak kalan öğrenciler 2018-2019 eğitim öğretim yılında okulların ne zaman açılacağını ve 2018 2019 okul kayıtları ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) gelecek yılın çalışma takvimini hazırladı. Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı, 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak, 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek. MEB tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Genelgede, MEB'e bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacağının, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yayımladığı genelge ile belirlendiği hatırlatıldı.

KAYIT YAŞI KRİTERİ

İlkokul 1.sınıf kayıtları da e-okul üzerinden gerçekleştirilecek. Anaokulu ve uygulama sınıflarına kayıt olacak çocuğun kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 36 ayını tamamlayan ve 66 ayını doldurmayan çocukların kaydı yapılacaktır. 30 Eylül 2018 tarihi itibari ile 36 ayını bitiren çocuklar ile 66 ayını doldurmayan çocuklar anaokulu ve uygulama sınıflarına kayıt olabilirler. Anasınıflarına kayıt yaşı da kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 48 ayını dolduran çocukla başlar ve 66 ayını doldurmayan çocukla sona erer. Bu normal durumda kayıt için gereken şartlardır. Kayıt işlemi, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerince oluşturulan ulusal adres veri tabanındaki adres bilgileri esas alınarak, e-Okul sistemi üzerinden yapılır. Kayıt işlemleri sırasında herhangi bir belge talep edilmez.

ÇOCUĞUNUZUN HANGİ OKULA KAYITLI OLDUĞUNU ÖĞRENMEK İÇİN:

15 TATİLİ İÇİN ZİLLER 18 OCAK 2019'DA ÇALACAK

Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci dönem okul zili çalma tarihi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

2019-2020 YILI EĞİTİM ÖĞRETİM 16 EYLÜL 2019'DA BAŞLAYACAK

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.