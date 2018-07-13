2018-2019 eğitim öğretim yılı okullar ne zaman açılacak ne zaman kapanacak?

Milyonlarca öğrenci 2017-2018 eğitim öğretim yılının kapanmasıyla birlikte tatil yapmanın tadını çıkartıyor. 3 ay okuldan uzak kalan öğrenciler 2018-2019 eğitim öğretim yılında okulların ne zaman açılacağını merak ediyordu. 2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak? 2019 sömestr tatili ne zaman? 2019 okullar ne zaman kapanacak?, 2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) gelecek yılın çalışma takvimini hazırladı. Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı, 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak, 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek. MEB tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Genelgede, MEB'e bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacağının, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yayımladığı genelge ile belirlendiği hatırlatıldı.

15 TATİLİ İÇİN ZİLLER 18 OCAK 2019'DA ÇALACAK

Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci dönem okul zili çalma tarihi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

2019-2020 YILI EĞİTİM ÖĞRETİM 16 EYLÜL 2019'DA BAŞLAYACAK

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.